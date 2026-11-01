Apesar da queda na Libertadores, o Flamengo comandado por Leonardo Jardim atravessa fase iluminada na Série A do Campeonato Brasileiro. Dono da melhor campanha do segundo turno com 78,5% de aproveitamento, o Rubro-Negro mira não apenas a conquista da taça nacional, mas também um fechamento de temporada histórico.

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O melhor returno da história dos pontos corridos com 20 clubes pertence justamente ao próprio time da Gávea, na edição memorável de 2019: 48 pontos somados (84,21% de rendimento). Se vencer os cinco confrontos que restam na tabela, o elenco atual igualará a marca de sete anos atrás. O retrospecto recente respalda a meta ousada: nas últimas dez apresentações no torneio nacional, o clube carioca conquistou nove triunfos e empatou uma vez.

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Ainda que sustente a média atual sem alcançar a pontuação máxima nas rodadas finais, o grupo já asseguraria lugar no pódio das trajetórias mais expressivas da segunda metade do torneio. O índice de 78,5% supera campanhas consagradas e fica atrás somente do próprio registro de 2019 e do desempenho obtido pelo Palmeiras em 2018.

Melhores returnos do Brasileirão a partir de 2006:

Flamengo de 2019: 48 pontos (84,21%)

Palmeiras de 2018 - 47 pontos (82,46%)

Palmeiras de 2016 - 44 pontos (77,19%)

Internacional de 2022 - 43 pontos (75,44%)

Grêmio de 2010 - 43 pontos (75,44%)

Rodinei, Jorge Jesus e Gabigol celebram título brasileiro do Flamengo em 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

O Flamengo de Leonardo Jardim também desponta com condições reais de superar a arrancada das duas últimas conquistas nacionais do clube, em 2020 e 2025. Na temporada passada, a equipe de Filipe Luís estabeleceu a liderança do turno inicial com 43 pontos, mas caiu de produção na reta decisiva, terminando com o 3º melhor returno (36 pontos). Desta vez, somou 40 pontos na primeira etapa e ainda pode evoluir o desempenho no desfecho da Série A.

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Flamengo em returnos: 2026 vs últimos títulos

2026:

14 jogos 10 vitórias 3 empates 1 derrota 78,5% de aproveitamento 31 gols marcados (2,2 por jogo). 12 gols sofridos (0,8 por jogo).

2025:

19 jogos 10 vitórias 6 empates 3 derrotas 63% de aproveitamento 40 gols marcados (2,1 por jogo). 18 gols sofridos (0,9 por jogo).

2020:

19 jogos 11 vitórias 3 empates 5 derrotas 63% de aproveitamento 35 gols marcados (1,8 por jogo). 23 gols sofridos (1,2 por jogo).

2019:

19 jogos 15 vitórias 3 empates 1 derrota 84% de aproveitamento 44 gols marcados (2,3 por jogo). 19 gols sofridos (1,0 por jogo).

Vale destacar, contudo, que o Rubro-Negro ainda encara a concorrência ferrenha do Palmeiras na corrida pela taça. No momento, a margem na ponta da tabela é de três pontos e dois triunfos a mais no critério de desempate. Apesar de registrar uma trajetória mais modesta nesta metade complementar, somando 26 pontos, o Alviverde permanece na cola graças ao excelente desempenho construído na primeira etapa, quando acumulou 44 pontos ao longo de 19 rodadas.

Compare os compromissos finais dos rivais

Flamengo:

04/11: vs Grêmio (casa)

18/11: vs Athletico-PR (casa)

21/11: vs Palmeiras (fora)

29/11: vs Coritiba (fora)

02/12: vs Chapecoense (casa)

Palmeiras: