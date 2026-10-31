Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dupla convocada pode desfalcar o Cruzeiro após a Data Fifa?

Jonathan Jesus e Zé Lucas representarão o Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
31/10/2026 19:07
Favorite o Lance! no Google
Jonathan Jesus aquece pelo Cruzeiro na Arena MRV, Atlético-MG x Cruzeiro.
Jonathan Jesus aquece pelo Cruzeiro na Arena MRV, Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Convocada para representarem o Brasil em diferentes categorias, a dupla do Cruzeiro, Jonathan Jesus e Zé Lucas, terá situações diferentes para a volta da próxima Data Fifa.

A Seleção Brasileira principal enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17. Ambos serão realizados em Singapura.

Enquanto isso, o Brasil Sub-20 fará dois amistosos contra o Peru, disputados nos dias 13 e 16 de novembro, ambos às 20h, no estádio Mangueirão.

continua após a publicidade
Zé Lucas na Arena MRV
Zé Lucas nos corredores da Arena MRV antes do clássico contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Na sequência, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no dia 18, às 20h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sendo assim, provavelmente o técnico Artur Jorge poderá contar apenas com um personagem da dupla. Já que Zé Lucas termina de servir à Seleção no dia 16 e já estará no Brasil, enquanto Jonathan Jesus terminará na véspera e estará muito distante.

Artur Jorge temia ausência de zagueiro do Cruzeiro

Antes do duelo contra o Atlético-MG, na última quinta-feira (29), o técnico Artur Jorge chegou a comentar sobre a situação de Jonathan Jesus, ressaltando o orgulho e a preocupação.

continua após a publicidade

– Confesso que estou muito orgulhoso, particularmente do Jonathan Jesus, que é um jogador que é aposta minha aqui dentro, que se afirmou. Além da afirmação, evoluiu muito enquanto jogador e parece hoje ser um jogador que sabia que, mais cedo ou mais tarde, chegaria à Seleção – disse em entrevista à TV Globo.

– Temos o Jonathan, temos também outros jogadores que estavam na pré-lista, que não foram convocados. Devo dizer que, pessoalmente, ainda bem, porque temos o jogo após a parada contra o Palmeiras, e quem for à Seleção não vai estar disponível para esse jogo – comentou Artur Jorge.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico orienta Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV.

Cruzeiro

Cruzeiro atinge marca inédita na temporada com vitória em clássico

Há 1 hora
Artur Jorge ergue os braços em celebração no clássico Atlético-MG x Cruzeiro, Arena MRV.

Cruzeiro

Artur Jorge manda recado ao Cruzeiro feminino antes de final da Libertadores

Há 3 horas
Bastidores vitória do Cruzeiro em clássico

Cruzeiro

Bastidores de vitória do Cruzeiro em clássico mostram discurso e comemoração

Há 9 horas
Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Brasileirão Série A

Cruzeiro x Bahia: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Há 9 horas
Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Seleção Brasileira

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Há 22 horas
Kaio Jorge comemorando com as mãos

Fora de Campo

Vídeo de Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocando o Atlético viraliza: 'Virou bagunça'

Há 23 horas
Mais LANCE!
Matheus Pereira no clássico

Matheus Pereira avalia evolução do Cruzeiro no clássico

Otávio orientando companheiros

Goleiro do Cruzeiro, Otávio entra na mira de gigante da Premier League

Arroyo dá carrinho em Renan Lodi durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV

Análise: Arroyo e Villalba foram fundamentais em vitória do Cruzeiro em clássico

Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Jonathan Jesus na Arena MRV, em Atlético-MG x Cruzeiro, usando moletom azul com logo da Cruzeiro.

Jonathan Jesus, do Cruzeiro, reage a elogios de Ancelotti

Artur Jorge na Arena MRV

Análise: Cruzeiro faz clássico mais criativo de 2026, mas sofre

Kaio Jorge comemora gol

Cruzeiro: Kaio Jorge dá 'sugestão' ao Atlético-MG após clássico

Kaio Jorge pede silêncio na Arena MRV

Kaio Jorge, do Cruzeiro, fala sobre provocações ao Atlético-MG: 'São naturais'

João Marcelo faz corte no clássico

Cruzeiro: João Marcelo sente dores no joelho e passará por exames

Artur Jorge na Arena MRV, Atlético-MG x Cruzeiro.

Artur Jorge vê placar 'magro' do Cruzeiro em clássico

Reinier (Atlético Mineiro) com a bola, em duelo com jogador do time azul durante partida de futebol.

Gol perdido em Atlético-MG x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora gol contra o São Paulo

Veja gol em Atlético-MG x Cruzeiro: Kaio Jorge marca o gol da vitória

Dois jogadores do Cruzeiro celebram durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV.

Kaio Jorge marca e Cruzeiro vence Atlético-MG no último clássico do ano