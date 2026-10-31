Dupla convocada pode desfalcar o Cruzeiro após a Data Fifa?

Convocada para representarem o Brasil em diferentes categorias, a dupla do Cruzeiro, Jonathan Jesus e Zé Lucas, terá situações diferentes para a volta da próxima Data Fifa.

A Seleção Brasileira principal enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17. Ambos serão realizados em Singapura.

Enquanto isso, o Brasil Sub-20 fará dois amistosos contra o Peru, disputados nos dias 13 e 16 de novembro, ambos às 20h, no estádio Mangueirão.

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Zé Lucas nos corredores da Arena MRV antes do clássico contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Na sequência, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no dia 18, às 20h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

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Sendo assim, provavelmente o técnico Artur Jorge poderá contar apenas com um personagem da dupla. Já que Zé Lucas termina de servir à Seleção no dia 16 e já estará no Brasil, enquanto Jonathan Jesus terminará na véspera e estará muito distante.

Artur Jorge temia ausência de zagueiro do Cruzeiro

Antes do duelo contra o Atlético-MG, na última quinta-feira (29), o técnico Artur Jorge chegou a comentar sobre a situação de Jonathan Jesus, ressaltando o orgulho e a preocupação.

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– Confesso que estou muito orgulhoso, particularmente do Jonathan Jesus, que é um jogador que é aposta minha aqui dentro, que se afirmou. Além da afirmação, evoluiu muito enquanto jogador e parece hoje ser um jogador que sabia que, mais cedo ou mais tarde, chegaria à Seleção – disse em entrevista à TV Globo.

– Temos o Jonathan, temos também outros jogadores que estavam na pré-lista, que não foram convocados. Devo dizer que, pessoalmente, ainda bem, porque temos o jogo após a parada contra o Palmeiras, e quem for à Seleção não vai estar disponível para esse jogo – comentou Artur Jorge.