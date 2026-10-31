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Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadores

Portugueses já mediram forças 11 vezes dentro de campo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 13:00
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Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam pela Copa do Brasil
Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam pela Copa do Brasil (Foto: Arte Lance!)

A semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Palmeiras colocará frente a frente Abel Ferreira e Pedro Emanuel, dois treinadores portugueses que já se conhecem há bastante tempo. Antes de se enfrentarem à beira do campo, os comandantes tiveram uma trajetória em comum no futebol português e mediram forças 11 vezes como jogadores.

Na época, ambos atuavam como defensores. Abel Ferreira passou por Vitória de Guimarães, Braga e Sporting, enquanto Pedro Emanuel defendeu Boavista e Porto. Nos confrontos entre os dois, o atual treinador do Palmeiras leva vantagem, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. Nenhum dos portugueses marcou gols nesses duelos.

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Abel Ferreira leva vantagem nos confrontos como técnicos

A rivalidade também ganhou novos capítulos depois que os dois encerraram a carreira como jogadores e passaram a trabalhar como treinadores. Até o momento, Abel Ferreira venceu os dois confrontos contra Pedro Emanuel, ambos por goleada.

O primeiro aconteceu em 2017, quando Abel comandava o Braga e enfrentou o Estoril Praia, dirigido por Pedro Emanuel. Na ocasião, a equipe de Abel venceu por 6 a 0.

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Já em 2026, os portugueses voltaram a se encontrar no futebol brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras goleou o Vasco por 4 a 1, em confronto que marcou mais um resultado favorável ao treinador palmeirense.

Jogadadores de Vasco e Palmeiras disputando bola
Palmeiras e Vasco em duelo pelo Brasileirão em 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após a derrota do Vasco para o Flamengo na última quinta-feira (29), o treinador cruz-maltino analisou o confronto com o seu compatriota.

- Vejo um grande desafio. O Abel está aqui há seis anos. Isso foi se construindo com trabalho. Essa confiança e esse status que ele conquistou no Brasil são com trabalho. Nesse caminho quero seguir também. De fato, é um grande exemplo, dentro de campo, queremos ganhar. Se estamos em uma semifinal de uma Copa, acho que esperamos estar na final - comentou o técnico do Vasco.

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O próximo capítulo da disputa entre os portugueses será na Copa do Brasil. Vasco e Palmeiras iniciam a disputa por uma vaga na final neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal.

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