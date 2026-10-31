Na madrugada, Corinthians 'anuncia' contratação de melhor do mundo
Portal do clube foi retirado do ar após comunicado falso sobre Messi
O site oficial do Corinthians sofreu um ataque hacker na madrugada deste sábado (31). A página principal do clube alvinegro foi alterada e passou a estampar uma extensa nota oficial falsa que comunicava a suposta contratação do astro argentino Lionel Messi. Diante do ataque, a plataforma foi retirada do ar e passou a exibir apenas um aviso de manutenção.
Durante o intervalo em que a publicação fraudulenta permaneceu visível ao público, os invasores apresentaram detalhes minuciosos de uma fictícia engenharia financeira que teria viabilizado o negócio com o camisa 10. O texto forjado incluía, inclusive, declarações atribuídas a Messi afirmando estar realizado com a oportunidade de atuar no futebol brasileiro.
A diretoria do Corinthians ainda não emitiu pronunciamento oficial sobre a brecha de segurança ou a previsão de restabelecimento completo do canal institucional.
O caso registrado no Parque São Jorge amplia a sequência de vulnerabilidades em plataformas digitais de grandes equipes do futebol paulista nos últimos dias. Na mesma semana, a página oficial do rival Palmeiras também havia sido violada por invasores, que inseriram provocações sobre a ausência de título mundial antes da remoção dos conteúdos impróprios.
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