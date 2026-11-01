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Classificações eletrizantes fortaleceram o Atlético ao longo da Copa do Brasil

Galo chega à semifinal da competição após vitórias históricas

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/11/2026 10:00
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Fred comemora gol em Atlético x Cruzeiro (Foto: Denis Pinto Dias/Código 19/Folhapress)
Fred comemora gol em Atlético x Cruzeiro (Foto: Denis Pinto Dias/Código 19/Folhapress)
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O Atlético chega à semifinal da Copa do Brasil de 2026 com uma trajetória marcada por emoção, gols decisivos e classificações conquistadas até os últimos minutos. Ao longo do mata-mata, o Galo precisou demonstrar poder de reação e persistência para superar Ceará, Juventude e Cruzeiro. Três confrontos que exigiram muito da equipe de Eduardo Domínguez e ajudaram a fortalecer o grupo para a sequência da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético chega à semifinal da Copa do Brasil de 2026 com uma trajetória marcada por emoção, gols decisivos e classificações conquistadas até os últimos minutos. Ao longo do mata-mata, o Galo precisou demonstrar poder de reação e persistência para superar Ceará, Juventude e Cruzeiro. Três confrontos que exigiram muito da equipe de Eduardo Domínguez e ajudaram a fortalecer o grupo para a sequência da competição.

Herói improvável e brilho de Éverson contra o Ceará

A caminhada ganhou contornos dramáticos ainda na quinta fase, diante do Ceará. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1, na Arena MRV, o Atlético foi a Fortaleza com a vantagem do empate. No entanto, a partida no Castelão se transformou em um teste de resistência para o time mineiro.

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Logo aos três minutos, Mamady Cissé foi expulso, deixando o Galo com um jogador a menos durante praticamente todo o confronto. O Ceará aproveitou a superioridade numérica e abriu 2 a 0, resultado que igualava o placar agregado e encaminhava a classificação dos donos da casa.

Quando a eliminação parecia próxima, Kauã Pascini apareceu nos acréscimos do segundo tempo. O jovem aproveitou uma sobra dentro da área, marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis e manteve o Atlético vivo na disputa.

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Nas cobranças, brilhou a estrela de Everson. O goleiro defendeu duas penalidades e ainda converteu a última batida, garantindo a vitória alvinegra por 4 a 2 e a classificação para as oitavas de final. Uma reação que mostrou a capacidade do grupo de suportar a pressão mesmo diante de um cenário bastante adverso.

Kauã Pascini marca em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Kauã Pascini marca em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Até o apito final contra o Juventude

Nas oitavas de final, o Atlético voltou a protagonizar uma classificação emocionante. Depois de um empate sem gols na Arena MRV, o Galo precisava vencer o Juventude no Alfredo Jaconi para avançar diretamente às quartas de final.

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O confronto em Caxias do Sul foi equilibrado e caminhava para a disputa por pênaltis. Quando o relógio já apontava os acréscimos finais, Alan Minda apareceu para decidir. Aos 49 minutos do segundo tempo, após lançamento de Lyanco e uma falha da defesa adversária, o equatoriano aproveitou a sobra e finalizou para marcar o gol da vitória por 1 a 0.

O lance aconteceu praticamente no último momento da partida e garantiu a classificação atleticana fora de casa. Mais uma vez, o Galo mostrou que não desistia até o apito final.

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Atlético comemora classificação contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético comemora classificação contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Virada histórica sobre o Cruzeiro

Nas quartas de final, o desafio foi ainda maior: eliminar o maior rival. Depois de um empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Mineirão, Atlético e Cruzeiro decidiram a vaga na Arena MRV, em um clássico que entrou para a lista de partidas marcantes da temporada alvinegra.

A Raposa saiu na frente e colocou pressão sobre o Galo, que precisava reagir diante de sua torcida. Mas o Atlético voltou a mostrar poder de superação. Victor Hugo empatou aos 32 minutos do segundo tempo e reacendeu a esperança da Massa.

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A virada veio aos 43 minutos. Após receber passe de Victor Hugo, Fred acertou um belo chute e marcou o segundo gol alvinegro, garantindo a vitória por 2 a 1 e a classificação para a semifinal. O resultado provocou uma grande festa na Arena MRV e confirmou mais uma reação atleticana nos minutos finais.

Fred em Atlético x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Fred em Atlético x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético desafia o Grêmio de olho na decisão

Depois de sobreviver a jogos dramáticos e superar três adversários em confrontos eliminatórios, o Atlético terá pela frente o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. O primeiro duelo será neste domingo (1º), às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A volta está marcada para o sábado (7), às 18h, na Arena MRV.

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