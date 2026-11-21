Palmeiras x Flamengo: jogo do ano coloca frente a frente as duas potências do futebol brasileiro
Donos das duas maiores receitas do país e protagonistas de duas finais de Libertadores, clubes se enfrentam em confronto que pode decidir o campeão brasileiro
Duas finais de Libertadores, disputas constantes por títulos, investimentos milionários e uma rivalidade que não para de crescer. Palmeiras e Flamengo construíram, nos últimos anos, uma relação marcada pelo protagonismo no futebol brasileiro. Neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, os dois clubes se encontram em uma partida que reúne ingredientes para ser considerada a principal do ano no país.
O Flamengo chega com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, e precisa apenas de um empate para garantir o título com duas rodadas de antecedência. O Alviverde, por sua vez, joga diante de sua torcida com a obrigação de vencer para manter viva a disputa.
➡️Flamengo pode fazer história contra o Palmeiras com título inédito nos pontos corridos
Flamengo e Palmeiras representam dois dos projetos esportivos mais bem-sucedidos da última década, sustentados por capacidade financeira, elencos de alto nível e presença frequente nas principais decisões do continente.
Não por acaso, os clubes chegam ao encontro com números que ajudam a explicar suas campanhas. O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 73 gols marcados em 35 partidas. O Palmeiras possui a defesa menos vazada, com apenas 25 gols sofridos.
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Uma rivalidade construída nas maiores decisões
Em 2021, os clubes decidiram a Libertadores em Montevidéu, no Uruguai. O Palmeiras de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, na prorrogação, com gol decisivo de Deyverson, e conquistou o tricampeonato continental.
Quatro anos depois, foi a vez de o Flamengo dar o troco. Na final da Libertadores de 2025, disputada em Lima, no Peru, Danilo marcou de cabeça e garantiu a vitória rubro-negra por 1 a 0. A conquista fez do clube carioca o primeiro brasileiro a levantar a taça continental quatro vezes.
As decisões continentais representam apenas parte de uma rivalidade alimentada também pelas disputas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conquistou três títulos nacionais entre 2018 e 2023, e o Flamengo levantou a taça em 2019, 2020 e 2025.
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Em 2026, os clubes voltaram a disputar a taça. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3 a 0 em pleno Maracanã, resultado que complicou a situação do Flamengo na corrida pela liderança. Ao longo do segundo turno, entretanto, a equipe carioca conseguiu reverter a diferença na classificação e chega ao reencontro com uma mão na taça.
O poder financeiro por trás da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras
O protagonismo de Flamengo e Palmeiras também se reflete fora de campo. Os clubes registraram as duas maiores receitas do futebol brasileiro em 2025.
O Flamengo liderou o ranking, com R$ 2,089 bilhões, seguido pelo Palmeiras, com R$ 1,696 bilhão. A capacidade de arrecadação permite investimentos expressivos em contratações, estruturas e manutenção de elencos competitivos.
A força econômica não garante títulos, mas ajuda a explicar a presença recorrente dos clubes nas principais decisões. Palmeiras e Flamengo desenvolveram modelos que, apesar de diferenças administrativas e esportivas, oferecem condições para disputar troféus temporada após temporada.
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O jogo que pode definir a temporada
O Flamengo concentra suas atenções exclusivamente no Brasileirão após as eliminações na Copa do Brasil, para o Vitória, e na semifinal da Libertadores, diante do Estudiantes. A conquista nacional representa a oportunidade de fechar a temporada com um título de grande expressão e consolidar o trabalho de Leonardo Jardim.
O Palmeiras, por outro lado, ainda tem duas decisões pela frente. A equipe de Abel Ferreira enfrentará o Estudiantes na final da Libertadores, em 28 de novembro, e o Grêmio na decisão da Copa do Brasil, em 6 de dezembro. Mesmo assim, a possibilidade de ver o principal rival dos últimos anos comemorar o título brasileiro em seu estádio incomoda.
Para o Flamengo, um empate basta. Para o Palmeiras, somente a vitória mantém as chances matemáticas de conquistar o Brasileirão.
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