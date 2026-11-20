O Flamengo pode protagonizar um feito inédito na história do Campeonato Brasileiro neste sábado (21). Caso vença ou empate com o Palmeiras, no Nubank Parque, a equipe de Leonardo Jardim será a primeira, desde a implementação dos pontos corridos, em 2003, a confirmar matematicamente o título nacional justamente em um confronto direto entre líder e vice-líder da competição.

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Ao longo das 23 edições anteriores disputadas neste formato, nenhum campeão garantiu a conquista diante do segundo colocado em uma partida que pudesse definir matematicamente o título. O Flamengo terá a oportunidade de quebrar essa marca na casa do seu principal concorrente dos últimos anos.

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A possibilidade surgiu após os resultados da 35ª rodada. O Flamengo venceu o Athletico por 2 a 1, no Maracanã, e o Palmeiras foi derrotado pelo mesmo placar diante do Cruzeiro, no Mineirão. A combinação ampliou de três para seis pontos a vantagem rubro-negra na liderança.

Por que o Flamengo pode ser campeão até com empate?

O Flamengo chega ao confronto com 79 pontos e 24 vitórias, contra 73 pontos e 21 triunfos do Palmeiras. Caso empate, a equipe carioca manterá os seis pontos de vantagem, restando apenas duas rodadas para o encerramento do Brasileirão.

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Mesmo que o Palmeiras vença os dois compromissos restantes e iguale a pontuação do Flamengo, não poderá alcançar o número de vitórias do adversário, primeiro critério de desempate.

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Como foram definidos outros títulos nos pontos corridos?

A possibilidade de uma decisão direta entre os dois primeiros colocados diferencia o Brasileirão de 2026 de outras edições marcantes da competição.

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Em 2009, o próprio Flamengo conquistou o título na última rodada ao vencer o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã. O vice-campeão daquela edição, entretanto, foi o Internacional.

Em 2020, o Rubro-Negro confirmou o título mesmo após perder para o São Paulo, graças ao empate entre Internacional e Corinthians na última rodada.

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O Palmeiras, por sua vez, garantiu o título de 2023 com um empate diante do Cruzeiro, enquanto o Grêmio terminou na segunda colocação. Em 2025, o Flamengo conquistou a taça antecipadamente ao superar o Ceará por 1 a 0, com o Palmeiras novamente como vice-campeão.

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