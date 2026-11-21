Por que Palmeiras x Flamengo será no sábado?
As equipes se enfrentam pela 36ª rodada, em duelo que pode decidir o título do Brasileirão
O Campeonato Brasileiro pode conhecer seu campeão neste sábado (21). Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada, em um confronto que pode definir a disputa pelo título nacional. Líder da competição, o Rubro-Negro tem seis pontos de vantagem sobre o rival e precisa apenas de um empate para confirmar a conquista.
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Mas por que Palmeiras x Flamengo será disputado no sábado, e não no domingo, em horário nobre como tradicionalmente acontece em rodadas dessa importância no Brasileirão? A mudança no calendário está relacionada ao compromisso decisivo do clube paulista na próxima semana.
Por que Palmeiras x Flamengo será no sábado?
A antecipação da partida foi motivada pela participação do Palmeiras na final da Libertadores. O time paulista enfrenta o Estudiantes no próximo sábado (28), em Montevidéu, no Uruguai, na decisão do torneio continental.
Com isso, a definição de Palmeiras x Flamengo para este sábado busca oferecer ao Verdão um intervalo maior entre os compromissos e melhores condições de preparação para a final. A questão envolve principalmente o planejamento logístico e o tempo de recuperação dos jogadores antes da viagem e da decisão na capital uruguaia.
Dessa forma, o duelo pela 36ª rodada do Brasileirão acontece exatamente uma semana antes da final continental.
Onde assistir a Palmeiras x Flamengo ao vivo?
O confronto entre Palmeiras e Flamengo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão na televisão e pela internet. Confira as opções:
- TV: TV Globo e Premiere;
- YouTube: GE TV.
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