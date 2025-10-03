Tironi no Lance!: Palmeiras foi o grande vencedor da rodada
Verdão mostrou bom futebol e contou com empate entre candidatos ao título
O empate entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã nesta quinta-feira, em jogo que encerrou esta rodada 29 do Brasileiro, fez do Palmeiras o grande vencedor da rodada entre os times que ainda lutam pelo título Brasileiro.
Os três pontos da vitória impactante contra o Vasco na quarta-feira permitiu ao palmeirense assistir de camarote ao empate sem gols no Maracanã.
Flamengo e Palmeiras se enfrentarão apenas no dia 19 de outubro no Rio de Janeiro. Se a distância de três pontos estiver mantida até lá o time de Abel Ferreira dependerá de uma vitória simples para assumir a liderança, visto que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias e os dois times empatam neste quesito neste momento.
Desempenho do Palmeiras impressiona
Mais do que os números, o que empolga o palmeirense na luta pelo Brasileiro é o desempenho. O Palmeiras tem jogado melhor do que o Flamengo. Nos últimos cinco jogos, fez dez pontos contra nove do rival. Mesmo com uma derrota para o Bahia no meio do caminho. O Fla esteve invicto neste recorte.
O empate do Flamengo contra o Cruzeiro deixou o time mineiro em situação muito complicada na luta pelo título. Ainda segue com chances matemáticas, mas a análise mais fria coloca apenas o Rubro-Negro e o Alviverde como candidatos neste momento.
O caminho da dupla até o confronto entre eles será decisivo. E eles têm suas semelhanças: na rodada passada o Flamengo foi a Itaquera para vencer o Corinthians. Nesta, o Palmeiras atropelou o Vasco (cariocas x paulistas). Recentemente, o Rubro-Negro empatou o clássico contra Vasco. E neste fim de semana, quem encontrará um rival local será o Palmeiras, que encara o São Paulo no Morumbis.
A disputa está no detalhe neste momento. A fotografia do Palmeiras, neste momento, é ligeiramente mais bonita.
