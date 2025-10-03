menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Tironi no Lance!: Palmeiras foi o grande vencedor da rodada

Verdão mostrou bom futebol e contou com empate entre candidatos ao título

Flaco López e Vitor Roque
imagem cameraVitor Roque e Flaco Lopez comemoram gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
668ac75a-3848-438f-b1f0-0239af7ef2db_Eduardo-Tironi-aspect-ratio-1024-1024Eduardo Tironi
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 03/10/2025
11:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

O empate entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã nesta quinta-feira, em jogo que encerrou esta rodada 29 do Brasileiro, fez do Palmeiras o grande vencedor da rodada entre os times que ainda lutam pelo título Brasileiro.

Os três pontos da vitória impactante contra o Vasco na quarta-feira permitiu ao palmeirense assistir de camarote ao empate sem gols no Maracanã.

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão apenas no dia 19 de outubro no Rio de Janeiro. Se a distância de três pontos estiver mantida até lá o time de Abel Ferreira dependerá de uma vitória simples para assumir a liderança, visto que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias e os dois times empatam neste quesito neste momento.

Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)
Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

Desempenho do Palmeiras impressiona

Mais do que os números, o que empolga o palmeirense na luta pelo Brasileiro é o desempenho. O Palmeiras tem jogado melhor do que o Flamengo. Nos últimos cinco jogos, fez dez pontos contra nove do rival. Mesmo com uma derrota para o Bahia no meio do caminho. O Fla esteve invicto neste recorte.

O empate do Flamengo contra o Cruzeiro deixou o time mineiro em situação muito complicada na luta pelo título. Ainda segue com chances matemáticas, mas a análise mais fria coloca apenas o Rubro-Negro e o Alviverde como candidatos neste momento.

O caminho da dupla até o confronto entre eles será decisivo. E eles têm suas semelhanças: na rodada passada o Flamengo foi a Itaquera para vencer o Corinthians. Nesta, o Palmeiras atropelou o Vasco (cariocas x paulistas). Recentemente, o Rubro-Negro empatou o clássico contra Vasco. E neste fim de semana, quem encontrará um rival local será o Palmeiras, que encara o São Paulo no Morumbis.

A disputa está no detalhe neste momento. A fotografia do Palmeiras, neste momento, é ligeiramente mais bonita.

