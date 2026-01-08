Monsalve sofre lesão e desfalca o Grêmio no início de 2026

O meia Monsalve vai desfalcar o Grêmio neste início de temporada. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e precisará passar por cirurgia.

Monsalve já ficou fora dos treinos no CT Luiz Carvalho desde segunda-feira (5). O Tricolor informou que o jogador colombiano teve 'uma exacerbação de lesão ligamentar do tornozelo direito ocorrida no final da temporada de 2025, causando instabilidade na articulação'.

A previsão de retorno é de três meses. Com isso, o meia fica de fora da disputa do Campeonato Gaúcho.

No elenco, o técnico Luís Castro tem Cristaldo, Riquelme, Jefinho e Edenilson como opções. O atacante Tetê, próximo de ser anunciado, também pode atuar na função.

Monsalve no Grêmio

Contratado em 2024, vindo do Independiente Medelín-COL, Monsalve custou R$ 13,6 milhões ao Grêmio. Ele tem seis gols e cinco assistências em 50 jogos com a camisa gremista, sendo 21 partidas na primeira temporada e 29 confrontos em 2025.

No ano passado, o meia ainda conviveu com lesões a partir do segundo semestre: tornozelo e ombro - esse último uma luxação que exigiu cirurgia. A última partida foi em 5 de novembro, pelo Brasileirão.