Flamengo faz de Vitão zagueiro mais caro da história do clube para suprir carência

Vitão chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (8) para se apresentar ao Flamengo. O Rubro-Negro investiu 10,7 milhões de euros (R$ 69,8 milhões) por 80% dos direitos para contratá-lo junto ao Internacional. O valor faz do jogador de 25 anos o zagueiro mais caro da história do clube.

O Mais Querido pagou, à vista, 5,5 milhões ao Colorado na operação pelo defensor. Além disso, a operação contou também com o perdão da dívida de 4,7 milhões de euros referente ao negócio por Thiago Maia. Confira abaixo os 10 zagueiros mais caros da história do Flamengo, com valores corrigidos pelo IPCA, índice oficial para calcular a inflação no Brasil.

Vitão - R$ 69,8 milhões Gamarra – R$ 42,5 milhões Léo Pereira – R$ 38,8 milhões Léo Ortiz – R$ 37,6 milhões Rodrigo Caio – R$ 28,3 milhões Pablo – R$ 18,9 milhões Fabrício Bruno – R$ 16,6 milhões Erazo – 12,4 milhões Alex Silva – R$ 11,2 milhões Rhodolfo – R$ 9,4 milhões

Flamengo supre carência e segue planejamento

Vitão se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto: atletas de menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, o zagueiro tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.

Em 2025, o Rubro-Negro teve problemas com a falta de opções para a posição. Com lesões de Léo Ortiz e Danilo, o jovem João Victor precisou ser acionado na reta final de temporada e não foi bem. Agora, o Flamengo supre a carência e adiciona mais um nome de primeira prateleira à defesa.

Vitão, reforço do Flamengo, em ação pelo Internacional ( FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazetta Press)

