Melhores momentos: em duelo na parte de cima da tabela, Flamengo e Cruzeiro empatam no Maracanã

Com chances de gol para ambos os lados, Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que contou com a expulsão de William, da Raposa, no segundo tempo, marcou o reencontro de Gabigol com os torcedores rubro-negros no estádio carioca.

Com o empate, a diferença entre as equipes segue de quatro pontos. O Flamengo, com 55, é o líder. Já o Cruzeiro, com 51 pontos, é o terceiro. O segundo colocado é o Palmeiras, com 52.

Como foi Flamengo x Cruzeiro

O início do primeiro tempo no Maracanã contou com muita pressão do Flamengo, embalado pelo seu torcedor (que lotou a arquibancada). Aos cinco minutos, Samuel Lino, de cabeça, ajeitou a bola para Arrascaeta, mas o uruguaio não alcançou. Após a pressão inicial, o Cruzeiro buscou sair mais para o jogo, que começou a ficar pegado. Foram quatro cartões amarelos (dois para cada lado) antes dos 20 minutos.

Sem Pedro e Bruno Henrique, Arrascaeta foi o rubro-negro que mais esteve perto do gol e que teve as melhores oportunidades. Já pelo lado cruzeirense, Kaio Jorge, próximo do intervalo, teve duas grandes chances, mas parou no goleiro Rossi e no zagueiro Alex Sandro, que impediram o primeiro gol da partida.

Duelo entre Flamengo e Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Segundo tempo

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo cenário que começou a partida: empurrando o Cruzeiro para o campo de defesa. Samuel Lino obrigou Cássio a fazer grande defesa logo aos seis minutos. A resposta cruzeirense veio minutos depois, com Matheus Pereira (Rossi mandou a bola para escanteio). Aliás, foram, pelo menos, duas finalizações seguidas do time mineiro. A verdade é que o confronto contou com boas oportunidades para ambos os lados.

Flamengo sente falta de Pedro, que só entrou no meio do segundo tempo

Sem Pedro, no banco, o Flamengo sentiu falta de um homem de referência no ataque. Filipe Luís optou por colocar Bruno Henrique no lugar de Samuel Lino, mas a equipe seguiu sentindo a falta do camisa 9. Pedro, no entanto, só foi chamado aos 35' (no lugar de Arrascaeta).

Gabigol em campo!

A reta final da partida contou com fortes emoções. Afinal, Wiliam, do Cruzeiro, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Logo em seguida o técnico Leonardo Jardim colocou Gabigol em campo, no primeiro reencontro do camisa 9 com os rubro-negros no Maracanã desde a sua saída do clube. O atacante, entretanto, pouco fez.

Mesmo com um jogador a mais, o Flamengo não soube aproveitar a superioridade em campo e ficou com o empate. Para o Cruzeiro, o resultado é visto com bons olhos, uma vez que não deixa o líder disparar e não fica prejudicado com a expulsão.

Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

O que vem por aí para Flamengo e Cruzeiro

Os próximos compromissos de Flamengo e Cruzeiro serão pelo Brasileirão. No domingo, o Rubro-Negro visita o Bahia em Salvador. No mesmo dia, a Raposa recebe o Sport em Belo Horizonte.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0X0 CRUZEIRO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro, Carrascal e Léo Pereira (FLA); Kaiki, Lucas Romero, William, Kaio Jorge e Gabigol (CRU)

🟥 Cartão vermelho: William (CRU)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 72.565

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta (Pedro); Plata, Carrascal (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian (Sinisterra); Matheus Pereira (Kauã), Matheus Henrique (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol).

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS);

🏁 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);