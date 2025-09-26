O São Paulo sofreu três gols da LDU na soma dos confrontos. Perdeu por 2 a 0 em Quito e por 1 a 0 no Morumbis nesta quinta-feira. Todos os gols tiveram falhas gravíssimas individuais de Cedric, Ferraresi, Pablo Maia e Bobadilla.

continua após a publicidade

Além de defensivamente o São Paulo ter entregado os gols, ofensivamente foi um desastre: nenhum gol convertido e pelo menos uma chance inacreditável desperdiçada por Luciano no jogo desta quinta-feira.

Torcida do São Paulo protesta contra Julio Casares

Antes mesmo do fim da partida, a torcida protestou em coro e não foi contra nenhum jogador individualmente nem contra o técnico Hernan Crespo, mas contra o presidente Julio Casares.

continua após a publicidade

O que se viu foi uma raridade em qualquer clube e mais precisamente no São Paulo. Depois de uma pancada tão forte como uma eliminação contra uma equipe claramente mais fraca, o comum seria apontar para jogadores ou treinador. Recentemente no São Paulo Luís Zubeldía foi atirado aos leões pela torcida depois de derrotas constrangedoras na temporada. Abel Ferreira no Palmeiras foi xingado por parte da torcida no Allianz Parque depois de uma eliminação recentemente.

Torcida do São Paulo direcionou sua ira para Julio Casares em derrota para a LDU (Foto: Alan Morici/AGIF)

Os gritos da arquibancada do Morumbis ainda são insuficientes para uma mudança de rumo político dentro do clube, mas indiscutivelmente Julio Casares vive seu pior momento desde que foi eleito pela primeira vez e depois reeleito depois.

continua após a publicidade

➡️Tironi no Lance! Leia todas as colunas

O presidente tenta emplacar um discurso de que daqui até o fim deste mandato sua administração está empenhada na recuperação financeira do clube. Alguns números revelados recentemente parecem tímidos para provocar uma onda de confiança da torcida em dias melhores.

Portanto, hoje Casares é o presidente que dá a sua torcida um time limitado e eliminado de todas as competições e uma administração que ainda gasta muito, gasta mal e é obrigada a vender talentos da base a preço baixo. O cenário não empolga ninguém.

O presidente ainda tem mais de um ano inteiro de mandato e pretende aprovar projetos tão importantes quanto polêmicos como uma reestruturação das categorias de base com apoio financeiro de um fundo de investimentos. Pelo que se viu na quinta-feira no Morumbis, de fora para dentro sua administração não está aprovada neste momento. Resta saber como o conselho deliberativo do clube vai reagir à onda que cresce na arquibancada.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Lição para o São Paulo: Libertadores não admite vacilos

➡️São Paulo liquida joias da base como se fossem bijuterias

➡️Frustração, mas também boas notícias no São Paulo

➡️Crespo não aceita o papel de escudo para a diretoria do São Paulo

➡️Como voltam os paulistas para o Brasileiro?