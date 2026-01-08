Pedrinho revela 'missão' de Tite no Cruzeiro

Na última quarta-feira (7), o técnico Tite foi oficialmente apresentado como novo comandante do Cruzeiro. Antes do treinador responder às perguntas dos jornalistas, o dono da SAF celeste, Pedrinho, fez uma breve apresentação para o profissional.

Em sua fala, o dirigente ressaltou que a escolha pelo gaúcho foi prioridade pelos seus trabalhos. Além disso, ainda deu uma 'missão' para o líder do elenco da Raposa.

– O Tite dispensa comentários. A escolha dele sempre foi prioridade, pelos trabalhos que fez. Duas Copas do Mundo, campeão de tudo que já disputou. Os regionais que jogou quando era jogador meia boca no Rio Grande do Sul. Ele é um cara muito sério, a conversa foi fácil. Ele é uma pessoa correta. Eu disse que traria um técnico do tamanho do Cruzeiro, que o time merece, que a torcida merece. Trouxemos um técnico do tamanho do Cruzeiro. A missão dele é trazer títulos, só essa. Ele tem tantos, três está bom – comentou Pedro Lourenço.

Pedrinho revela 'mágoa' de rival que negociava com Tite

Pedrinho ainda brincou sobre uma possível mágoa do Internacional. Quando fechou com Tite, o Colorado tinha o interesse em repatriar o técnico. O comentário veio em meio a uma resposta de Tite sobre Gabigol.

– A gente olha para frente. Quero pensar no Neyser, no Chico. Quero que ele (Gabigol) tenha sucesso, que retorne e dê ao Cruzeiro, no momento conveniente, a melhor situação possível. Quero que ele seja feliz e eu tenha felicidade no Cruzeiro. Em relação a outros convites, dei minha palavra ao Cruzeiro que iria esperar até segunda-feira a noite – disse o técnico.

– Quem foi xingado fui eu, não você. Disse que tomei o cara. O concorrente ficou bravo – interrompeu Pedrinho.

Tite revela importância de período sabático

Perguntado sobre o período em que não esteve trabalhando na última temporada, Tite destacou a importância e que agora está com autoestima melhor.

Cruzeiro apresenta Tite (Foto: reprodução / TV Cruzeiro)

– Fazendo uma analogia. Tem uma parábola da águia, que ela sai, vai para o penhasco, tira tudo para se reciclar. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Estou com a autoestima bem melhor. Faço aquilo que amo. Começamos com o Mineiro. Temos consciência disso, falamos com os jogadores nesta sala. Temos essa ambição – revelou o técnico do Cruzeiro.