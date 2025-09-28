Bahia vence e derruba a invencibilidade do Palmeiras no Brasileirão

O Bahia conseguiu um ótimo resultado diante de seus torcedores na Arena Fonte Nova ao vencer o Palmeiras, por 1 a 0, na tarde deste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Ademir, que retornou aos gramados após um mês. O time comandado por Abel Ferreira, por sua vez, perdeu sua invencilidade de seis jogos no Brasileirão - dez levando em conta a Libertadores - e também a chance de tentar assumir a liderança nesta rodada.

Com o resultado, o Verdão segue em terceiro lugar, com 49 pontos, atrás de Flamengo e Cruzeiro, mas com jogos a menos que a maioria dos times que disputam a Série A. Já o Bahia, que voltou a vencer no Brasileirão após mais de um mês, chega a 40 pontos e está na sexta posição.

Como foi o jogo?

O técnico Abel Ferreira fez duas mudanças em relação ao time considerado titular. Apesar do olho roxo, Gustavo Gómez teve condições de atuar e as mudanças ficaram por conta das entrardas de Giay e Emiliano Martínez nas vagas de Khellven, com trauma no pé, e Aníbal Moreno, preservado. No entanto, antes dos 30 minutos de jogo o Verdão precisou mexer duas vezes.

Aos 17 minutos, um susto. Lucas Evangelista caiu no gramado, pediu substituição e com dificuldade em colocar o pé direito no chão, deixou o gramado de maca. Aníbal Moreno entrou na vaga. E, 10 minutos depois, mais uma alteração forçada. Piquerez cai com dores no joelho direito e dá lugar a Jefté. No banco de reservas a dupla já começou o tratamento com gelo.

Apesar das alterações, os jogadores não comprometeram a dinâmica da partida no primeiro tempo, mas o time paulista claramente encontrou dificuldades na criação de jogada. Com a bola no pé, Felipe Anderson foi o primeiro a levar perigo nos primeiros minutos da partida.

Do lado dos mandantes, o Bahia também teve ausências importantes, como Caio Alexandre, em transição física, e Jean Lucas, suspenso. Com isso, o time baiano tentava assustar o rival mais pelas laterais. E Willian José levou perigo à meta de Weverton após uns minutos de sufoco.

Apesar das chances dos dois lados, os primeiros 45 minutos foram bem equilibrados, mas deu tempo de Flaco López tentar marcar de puxeta. O argentino viu a bola passar rente à trave esquerda do goleiro.

Na etapa complementar, as equipes não fizeram alterações, e a partida teve um lance para cada lado nos primeiros minutos. Primeiro, Everton Ribeiro obrigou Weverton a espalmar uma bola, depois Andreas Pereira mandou por cima da meta de Ronaldo.

Com o jogo truncado, os dois treinadores fizeram três alterações na metade do segundo tempo na tentativa de tirar o marcados do zero. E Ademir, recuperado de lesão na coxa após um mês, voltou e precisou de apenas oito minutos em campo para marcar um belo gol. O jogador recebeu lançamento de Ronaldo e partiu em contra-ataque pela direita. Após fazer o corte, bateu cruzado para acertar o ângulo de Weverton.

Aos 40 minutos, Allan quase empatou a partida. Giay descolou cruzamento na medida para a área e encontrou o companheiro, que cabecou com perigo rente à trave. No final, o Palmeiras ainda tentou empatar, enquanto Ademir quase marcou o segundo nos acréscimos, mas o resultado foi 1 a 0.

O que vem por aí?

Com a pausa na Libertadores, já que as semifinais estão marcadas para o final de outubro, o Palmeiras foca 100% suas forças no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do time já será na quarta-feira (1°), quando recebe o Vasco, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada. Já o Bahia vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo no mesmo, mas às 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28/09/2025 - 16h

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

🥅 Gols: Ademir (32'/2°T) (1x0);

🟨 Cartões amarelos: Acevedo, Gabriel Xavier, Gilberto e Ademir (BAH); Giay (PAL);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Everton Ribeiro; Kayky (Ademir), Sanabria (Zé Guilherme) e Willian José (Tiago).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Andreas Pereira (Allan) e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).