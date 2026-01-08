CEO fala sobre situação de Deyverson no Fortaleza; confira

Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, foi apresentado pelo clube em coletiva na última quarta-feira (7). O dirigente falou a respeito da situação do atacante Deyverson, que tem um dos maiores salários do elenco. Lucero, da mesma posição, também foi citado.

— Tanto Lucero quanto Deyverson, os dois têm mercado. Alguns clubes estão nos procurando, o staff dos dois atletas também vem nos procurando. E não tem nada definido. A gente vai tentar tomar a decisão em conjunto, obviamente respeitando os interesses do Fortaleza. O que sai de especulação eu nem gosto de ficar falando, porque especulação é especulação - comentou o dirigente.

— Mas os dois têm clubes que nos procuram. Procurando entender qual que é o custo mensal do atleta. E aí a gente vai tentar encontrar um equilíbrio, que seja um empréstimo, rescisão ou uma transferência. E aí a gente pensa em conjunto, também entendendo o que o outro clube quer fazer - concluiu.

Deyverson na partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Lucero vinha sendo o artilheiro do Fortaleza nas últimas temporadas, enquanto que Deyverson chegou para ser uma "sombra" do argentino. No entanto, quem terminou 2025 em alta na posição foi Adam Bareiro.

Estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense

A estreia do Fortaleza neste Campeonato Cearense acontecerá no domingo (11), contra o Ferroviário, às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O técnico Thiago Carpini ainda não deu pistas sobre a escalação.

Atualmente, alguns dos principais atletas da base tricolor estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O volante Bruninho, que já tem passagem no profissional, é um desses nomes.

Já o jovem zagueiro Cristovam foi integrado aos treinos. Em relação a jogadores que estavam emprestados, o zagueiro Cardona e o volante Kauan Rodrigues foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID).