Fortaleza inicia o Cearense tentando igualar os títulos do rival

O Fortaleza está se preparando para a sua estreia no Campeonato Cearense. Em meio às mudanças dentro e fora de campo, o clube terá o objetivo de igualar a quantidade de taças do rival Ceará.

O Tricolor chegou a assumir a liderança na tabela de títulos em 2023, quando venceu o 45º. No entanto, o recente bicampeonato levou o Ceará novamente ao topo. Um título do Fortaleza deixaria a disputa em 46 a 46.

O time do Pici vem passando por grandes alterações. Em campo, diversos jogadores podem não ficar para o restante da temporada 2026, já que o orçamento foi reduzido após o rebaixamento para a Série B. O elenco atual, presente no site oficial do Fortaleza, traz 34 atletas.

Treino do Fortaleza

O atacante Breno Lopes é um exemplo de jogador que foi vendido. Sondagens por nomes como Mancuso, Lucas Sasha, Matheus Pereira, Moisés e Lucero já aconteceram desde a queda.

Fora de campo, mudanças na diretoria vêm fazendo parte da rotina do clube. A principal alteração foi a saída do CEO Marcelo Paz - Pedro Martins é o substituto.

Qual o plano na estreia do Fortaleza?

A estreia do Fortaleza neste Campeonato Cearense acontecerá no domingo (11), contra o Ferroviário, às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O técnico Thiago Carpini ainda não deu pistas sobre a escalação.

Atualmente, alguns dos principais atletas da base tricolor estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O volante Bruninho, que já tem passagem no profissional, é um desses nomes.

Já o jovem zagueiro Cristovam foi integrado aos treinos. Em relação a jogadores que estavam emprestados, o zagueiro Cardona e o volante Kauan Rodrigues foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID).

Dessa forma, mesmo com eventuais testes, é provável que Carpini utilize titulares na partida contra o Ferroviário. A Série B, principal competição do calendário tricolor, começará somente em março.