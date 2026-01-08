Conheça a nova política de ingressos do Vitória para o Brasileirão
Rubro-Negro também organiza Semana do Sócio, com descontos e vantagens para a torcida
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada de 2026 trouxe novidades no elenco do Vitória e também mudanças para o dia a dia do torcedor. A diretoria anunciou nesta semana uma nova política de ingressos para o Brasileirão, com possível aumento de valores e promoções para o programa de sócio.
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Confira abaixo os valores dos ingressos para jogos do Vitória no Brasileirão:
ARQUIBANCADA
Inteira
R$ 120,00 (mínimo);
R$ 200,00 (máximo);
Meia
R$ 60,00 (mínimo);
R$ 100,00 (máximo);
CADEIRA
Inteira
R$ 160,00 (mínimo);
R$ 260,00 (máximo);
Meia
R$ 80,00 (mínimo);
R$ 130,00 (máximo).
Vale lembrar que, no ano passado, o Vitória manteve uma faixa de preço para os ingressos de R$ 120 a inteira na arquibancada e R$ 180 no setor cadeiras. Foram esses, inclusive, os valores da última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, jogo que garantiu a permanência do time na elite.
Nesta nova política, os preços dos ingressos podem variar a cada partida de acordo com a preferência do clube.
➡️"Dois times em um" e medalhões de renome: as curiosidades do Baianão 2026
Vitória faz semana do sócio
Essa medida em relação aos ingressos também passa pelo interesse do clube em incentivar a associação. Não à toa, entre os dias 9 e 17 deste mês, o Vitória promove a Semana do Sócio, com uma série de promoções para o torcedor. Os descontos servem tanto para novas adesões, renovações e até planos vencidos. Vale destacar que a partir de agora os planos deixam de ter vigência trimestral ou semestral e passam a ser anuais.
|Tipo de plano
|Valor atual
|Valor na Semana do Sócio
Sou Colossal
R$ 100
R$ 70
Sou Colossal Feminino
R$ 70
R$ 49
Sou Colossal Jovem
R$ 50
R$ 35
Sou Leão da Barra
R$ 200
R$ 140
Sou Leão da Barra Feminino
R$ 140
R$ 98
Sou Leão da Barra Jovem
R$ 100
R$ 70
Sou Leão da Barra+
R$ 270
R$ 220
Sou Tradição
R$ 40
R$ 30
Sou Sem Fronteiras
R$ 40
R$ 35
Sou Leãozinho
R$ 18
R$ 15
Sou Vermelho e Preto
R$ 40
R$ 30
- Matéria
- Mais Notícias