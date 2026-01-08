menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Conheça a nova política de ingressos do Vitória para o Brasileirão

Rubro-Negro também organiza Semana do Sócio, com descontos e vantagens para a torcida

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 08/01/2026
07:15
Torcida do Vitória faz a festa no Barradão em duelo contra o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraTorcida do Vitória faz a festa no Barradão em duelo contra o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada de 2026 trouxe novidades no elenco do Vitória e também mudanças para o dia a dia do torcedor. A diretoria anunciou nesta semana uma nova política de ingressos para o Brasileirão, com possível aumento de valores e promoções para o programa de sócio.

continua após a publicidade

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Confira abaixo os valores dos ingressos para jogos do Vitória no Brasileirão:

ARQUIBANCADA

Inteira
R$ 120,00 (mínimo);
R$ 200,00 (máximo);

Meia
R$ 60,00 (mínimo);
R$ 100,00 (máximo);

CADEIRA

Inteira
R$ 160,00 (mínimo);
R$ 260,00 (máximo);

Meia
R$ 80,00 (mínimo);
R$ 130,00 (máximo).

Vale lembrar que, no ano passado, o Vitória manteve uma faixa de preço para os ingressos de R$ 120 a inteira na arquibancada e R$ 180 no setor cadeiras. Foram esses, inclusive, os valores da última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, jogo que garantiu a permanência do time na elite.

Nesta nova política, os preços dos ingressos podem variar a cada partida de acordo com a preferência do clube.

➡️"Dois times em um" e medalhões de renome: as curiosidades do Baianão 2026

Torcida do Vitória faz a festa no Barradão contra o Atlético-MG (Foto: Marcio Jose/AGIF)
Torcida do Vitória faz a festa no Barradão contra o Atlético-MG; política de ingressos para o Brasileirão será alterada em 2026 (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Vitória faz semana do sócio

Essa medida em relação aos ingressos também passa pelo interesse do clube em incentivar a associação. Não à toa, entre os dias 9 e 17 deste mês, o Vitória promove a Semana do Sócio, com uma série de promoções para o torcedor. Os descontos servem tanto para novas adesões, renovações e até planos vencidos. Vale destacar que a partir de agora os planos deixam de ter vigência trimestral ou semestral e passam a ser anuais.

continua após a publicidade
Tipo de planoValor atualValor na Semana do Sócio

Sou Colossal

R$ 100

R$ 70

Sou Colossal Feminino

R$ 70

R$ 49

Sou Colossal Jovem

R$ 50

R$ 35

Sou Leão da Barra

R$ 200

R$ 140

Sou Leão da Barra Feminino

R$ 140

R$ 98

Sou Leão da Barra Jovem

R$ 100

R$ 70

Sou Leão da Barra+

R$ 270

R$ 220

Sou Tradição

R$ 40

R$ 30

Sou Sem Fronteiras

R$ 40

R$ 35

Sou Leãozinho

R$ 18

R$ 15

Sou Vermelho e Preto

R$ 40

R$ 30

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias