Conheça a nova política de ingressos do Vitória para o Brasileirão

A temporada de 2026 trouxe novidades no elenco do Vitória e também mudanças para o dia a dia do torcedor. A diretoria anunciou nesta semana uma nova política de ingressos para o Brasileirão, com possível aumento de valores e promoções para o programa de sócio.

Confira abaixo os valores dos ingressos para jogos do Vitória no Brasileirão:

ARQUIBANCADA

Inteira

R$ 120,00 (mínimo);

R$ 200,00 (máximo);

Meia

R$ 60,00 (mínimo);

R$ 100,00 (máximo);

CADEIRA

Inteira

R$ 160,00 (mínimo);

R$ 260,00 (máximo);

Meia

R$ 80,00 (mínimo);

R$ 130,00 (máximo).

Vale lembrar que, no ano passado, o Vitória manteve uma faixa de preço para os ingressos de R$ 120 a inteira na arquibancada e R$ 180 no setor cadeiras. Foram esses, inclusive, os valores da última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, jogo que garantiu a permanência do time na elite.

Nesta nova política, os preços dos ingressos podem variar a cada partida de acordo com a preferência do clube.

Torcida do Vitória faz a festa no Barradão contra o Atlético-MG; política de ingressos para o Brasileirão será alterada em 2026 (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Vitória faz semana do sócio

Essa medida em relação aos ingressos também passa pelo interesse do clube em incentivar a associação. Não à toa, entre os dias 9 e 17 deste mês, o Vitória promove a Semana do Sócio, com uma série de promoções para o torcedor. Os descontos servem tanto para novas adesões, renovações e até planos vencidos. Vale destacar que a partir de agora os planos deixam de ter vigência trimestral ou semestral e passam a ser anuais.

