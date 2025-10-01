Dupla ‘Flaco-Roque’ é letal, Palmeiras vence o Vasco e assume a vice-liderança do Brasileirão

Os quase 35 mil torcedores do Palmeiras presentes no Allianz Parque puderam apreciar um show da dupla mais letal do futebol brasileiro neste momento: Flaco López e Vitor Roque. Com dois gols do argentino e um do Tigrinho, o time de Abel Ferreira venceu o Vasco, por 3 a 0 - todos os gols no primeiro tempo -, na noite desta quarta-feira (1°), e vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória em casa, o Verdão chegou aos 52 pontos, ultrapassou o Cruzeiro, que tem 50, e está a dois do líder Flamengo. No entanto, os dois rivais diretos ainda se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Maracanã, e o time paulista ainda pode voltar para a terceira posição. Do outro lado, o Cruz-Maltino tentava embalar uma sequência positiva, mas estacionou na tabela e permanece com 30 pontos e na 12ª posição da tabela.

Como foi o jogo?

O Palmeiras iniciou a partida como mais gosta: com aquela pressão intensa no adversário. E não precisou de muito tempo para que a tática desse resultado. Aos 5 minutos, Raphael Veiga descolou um belo lançamento para encontrar Flaco López avançando pela direita, a bola desviou em Lucas Oliveira e chegou no argentino para abrir o marcador.

Aos 11, foi a vez do Vasco tentar o empate com Vegetti, que recebeu de Puma Rodríguez, mas cabeceou mal. Nuno Moreira ainda tentou completar, mas mandou para fora. Apesar da tentativa vascaína, o Verdão abafava e se aproveitava dos vacilos defensivos do rival. E foi justamente assim que saiu o segundo gol palmeirense, novamente com Flaco López, que viu Hugo Moura e Lucas Oliveira se atrapalharem na área e não perdoou.

Apesar do bom placar em poucos minutos de jogo, o time de Abel Ferreira queria mais e era letal. E do lado adversário, novamente um vacilo na defesa. Flaco López vê Vitor Roque se infiltrando em direção à área. O Tigrinho, em velocidade, balançou na frente da marcação de Paulo Henrique, que foi afastando, para fazer um bonito gol e aumentar o placar no Allianz Parque: 3 a 0 com 23 minutos de jogo.

Com o susto no placar elástico, o Vasco tentava não se abalar, mas ao mesmo tempo não encaixava jogadas consistentes para tentar diminuir ou reverter o placar. Aos 32, Ryan recebeu passe de Coutinho e arriscou de longe, para fora. Os dois times ainda buscaram jogadas na área, mas nada que assustasse muito os dois goleiros.

As equipes voltaram sem alterações para a etapa complementar e, diferentemente do primeiro tempo, as equipes parecisam se estudar mais. O Palmeiras, por sua vez, não tinha pressa, mas foi quem deu o primeiro susto no início, com Piquerez arriscando de longe.

Na sequência, uma nova tentativa do Verdão ampliar. Primeiro, com Flaco López, que foi travado por Robert Renan. Depois, Felipe Anderson parou em Léo Jardim e, no lance seguinte, novamente o argentino, que recebeu passe na medida de Raphael Veiga, mas dividiu com Puma e não conseguiu completar com perigo. Tudo isso em 20 minutos.

Aos 22, Vitor Roque quase marcou um golaço. Em velocidade, o camisa 9 se livrou da marcação e soltou a bomba, que Léo Jardim defendeu. Poucos minutos depois, Andreas Pereira cobrou falta e viu a bola passar perto do gol adversário. Aos 29, o que seria um golaço do Tigrinho para sacramentar o placar, a arbitragem assinalou impedimento.

O Cruz-Maltino praticamente assistia o Palmeiras e não conseguia encaixar jogadas de perigo. Apesar disso, aos 31, duas chances seguidas para Coutinho. Na primeira, parou em Murilo e, na segunda, finalizou e viu Weverton defender. Aos 38 minutos, Andrés Gómez quase diminuiu o marcador na arena alviverde, mas viu o arqueiro defender à queima-roupa em uma grande defesa. Na sequência, Rayan ainda tentou, mas mandou para fora. E o placar ficou assim: 3 a 0 para os donos da casa.

O que vem por aí?

Com a pausa na Libertadores, já que as semifinais estão marcadas para o final de outubro, o Palmeiras está 100% focado no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do time será no domingo (5), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada. No mesmo dia e horário, o Vasco recebe o Vitória, em São Januário.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1°/10/2025 - 19h

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Flaco López (5'/1°T e 17'/1°T) (2 x 0), Vitor Roque (23'/1°T);

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL); Paulo Henrique (VAS);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rafael Klein;

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Mauricio Coelho Silva (RS);

🏁VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira (Allan), Raphael Veiga (Ramón Sosa) e Felipe Anderson (Facundo Torres); Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Matheus Carvalho), Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David).