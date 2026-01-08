Flamengo rescinde contrato com Petterson
Atacante de 22 anos estava emprestado no Paysandu na última temporada
O Flamengo acertou a rescisão contratual do atacante Petterson, que estava emprestado ao Paysandu na última temporada. O vínculo com o clube carioca tinha validade até dezembro de 2027, mas foi encerrado de forma amigável entre as partes e publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quarta-feira (7).
Revelado pelas categorias de base do Rubro-Negro, o atacante teve oportunidades no elenco profissional, mas acumulou episódios de indisciplina durante a passagem pelo clube. Em razão desses problemas, foi emprestado ao Athletico-PR, pelo qual também acabou afastado pelo mesmo motivo.
Ainda vinculado ao Fla, o jovem defendeu Juventude e Paysandu. Apesar de maior regularidade de utilização, não conseguiu se firmar tecnicamente. Pelo clube paraense, disputou a Série B de 2025, temporada que terminou com o rebaixamento do Papão à Série C.
Ao longo da carreira, Petterson atuou por Estrela Amadora, Athletico-PR, Juventude e Paysandu, além do Mais Querido. No total, soma 68 jogos, com 14 gols e seis assistências. Seu melhor rendimento ocorreu no Flamengo, onde marcou 12 gols e deu seis assistências em 33 partidas.
No Papão, em 2025, o atacante entrou em campo dez vezes e marcou um gol. A baixa produção ofensiva ao longo da competição contribuiu para a perda de espaço na equipe titular.
