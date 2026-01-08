Buscando o tricampeonato, Ceará iniciará o Estadual com a base

O Ceará está se preparando para iniciar a sua trajetória neste Campeonato Cearense. Enquanto não joga a Série B, que começará em março, o time buscará o tricampeonato estadual.

O Alvinegro viu o Fortaleza liderar na quantidade de títulos em 2023, mas o atual bicampeonato devolveu a vantagem: 46 a 45. Apesar da importância de uma taça sobre o rival, o técnico Mozart entende que o campeonato pode servir como base de testes.

Isso porque, além do curto período de descanso, o Vovô está passando por várias mudanças em seu elenco - muitos jogadores que estavam emprestados não ficaram no clube por conta da redução no orçamento. Uma exceção que deve seguir é Vinicius Zanocelo, revelado pelo Santos.

Mozart, técnico do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Três reforços já foram anunciados até o momento: o lateral-direito Alex Silva, o lateral-esquerdo Fernando e o meia-atacante Juan Alano. O site oficial do Ceará apresenta, hoje, 18 nomes no elenco. Novas adições devem ser feitas em breve.

Qual o plano para a estreia do Ceará?

Mozart revelou, em sua coletiva de apresentação, que o Ceará jogará com atletas da base diante do Floresta. Alisson Henry, técnico do sub-20, estará com o grupo. A estreia no Estadual será no sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Domingão.

A Copinha está acontecendo e o Alvinegro vem de dois triunfos, mas alguns nomes de destaque na base não ficaram nem no banco na competição em São Paulo (SP). É o caso de Melk, Giulio e Gabriel Amaral.

O elenco titular fará a sua estreia no dia 14 de janeiro (quarta-feira), contra o Maranguape, no Estádio Presidente Vargas.