Tironi sugere três nomes do Brasileirão a Ancelotti, mas alerta: ‘Não deveria’

O treinador Carlo Ancelotti realiza a terceira convocação sob o comando da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (1), às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Para a ocasião, o jornalista Eduardo Tironi sugeriu nomes de jogadores do Brasileirão ao italino, mas fez alerta para a rodada do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Colunista do Lance!, Tironi destacou a boa temporada de Samuel Lino, do Flamengo, Andreas Pereira, do Palmeiras e Kaio Jorge, do Cruzeiro. Para o jornalista, esses deveriam ser os alvos de Ancelotti.

Apesar disso, Eduardo Tironi se mostrou preocupado com a possível convocação de atletas do Brasileirão. De acordo com ele, o italiano não deveria chamar atletas do futebol nacional na ocasião. Isso porque, a presença deles na Seleção pode atrapalhar os clubes.

continua após a publicidade

- Nenhum jogador do Brasileirão deveria ser chamado. Mas pelo fato de que está convocação vai atrapalhar os times brasileiros. Não deveria, portanto, chamar ninguém. Caso contrário, Samuel Lino. Andreas Pereira e Kaio Jorge poderiam ser opções - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O atacante do Flamengo pela experiência internacional e bom início no novo clube. O meia do Palmerias pelos mesmos motivos. Já o atacante do Cruzeiro, porque a Seleção Brasileira precisa de um bom camisa nove - concluiu.

continua após a publicidade

Seleção x Brasileirão

As últimas partidas do campeonato nacional, antes da pausa para a Data Fifa de outubro acontece entre os dias 4 e 5. Na ocasião, todos os 20 clubes do Brasileirão irão disputar a 27ª rodada.

Posteriormente, os clubes nacionais terão um intervalo de dez dias, até retornarem a campo no dia 15 de outubro, um depois do último confronto da Seleção Brasileira. Diante disso, torna-se inviável a participação de um jogador convocado no retorno das ações.

Para esta pausa, o Brasil irá realizar dois amistosos contra duas equipes asiáticas. O primeiro será contra a Coréia do Sul, no dia 10 de outubro, no Seoul World Cup Stadium, e o segundo será diante do Japão, no dia 14, no Ajinomoto Stadium.