Novo técnico, Fernando Seabra chegou na capital paranaense nesta sexta-feira (26) para iniciar a pré-temporada do Coritiba. Ele desembarcou no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR), Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no final da manhã.
No desembarque, o treinador de 48 anos falou da expectativa de trabalhar no Coxa na Série A de 2026. Ele assumiu a vaga de Mozart, que foi campeão da Série B neste ano e não chegou a um acordo financeiro com a diretoria.
- Estou empolgado e motivado. Estamos na mesma página. Sabemos da importância do momento, do desafio, mas é um desafio bonito, que o torcedor sonhou, que o clube sonhou. Tenho o privilégio de estar junto nesse momento. Vamos nos dedicar para fazer o melhor pelo clube, por essa torcida maravilhosa - afirmou, à rádio TMC e à RPC.
O elenco coxa-branca se reapresenta no sábado (27), no CT da Graciosa, para iniciar os trabalhos do ano que vem. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.
Até aqui, o Coritiba anunciou as contratações do lateral-direito Tinga, do volante Willian Oliveira e do atacante Pedro Rocha. Além disso, a direção alviverde renovou com o goleiro Gabriel Leite, o zagueiro Rodrigo Moledo e o meia Josué, além de compra o volante Wallisson.
- Daqui para frente, a gente vai construir junto com esse grupo que está se formando, que está dando sequência, com respeito a tudo que foi construído, mas sabendo que a gente precisa olhar para frente também. Para fazer algo que tenha uma liderança autêntica, a gente precisa descobrir o nosso próprio caminho - concluiu.
Carreira de Fernando Seabra, novo técnico do Coritiba
Fernando Seabra começou no futebol como auxiliar do Assisense-SP em 2006 e realizou a mesma função no Grêmio Barueri. A partir de 2018, ele passou a ser técnico na base em clubes como Osasco Audax, Red Bull Brasil, Corinthians e Athletico.
No Desportivo Brasil, em 2022, ele teve a primeira chance como técnico profissional, com uma vitória em nove partidas no Paulista A3. No mesmo ano, Fernando Seabra assumiu o sub-20 do Cruzeiro, se destacou com o título da Copa do Brasil da categoria em 2023 e foi contratado pelo grupo Red Bull no Brasil.
Em 2024, o Cruzeiro decidiu contratá-lo, e o comandante durou 35 partidas, com 56% de aproveitamento. Ele era o sétimo colocado na Série A, mas tinha uma vitória nos últimos oitos jogos. Na Sul-Americana, estava nas quartas de final e vinha de vitória por 2 a 0 contra o Libertad, na ida.
Ainda no ano passado, o treinador chegou ao Bragantino na reta final e salvou o time paulista do rebaixamento. Nesta temporada, chegou a ser vice-líder do Brasileirão e caiu de rendimento após o Mundial de Clubes, sendo demitido após a derrota por 3 a 0 para o Vasco. Ao todo, em 56 jogos, teve 40% de aproveitamento.
