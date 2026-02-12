São Paulo abre negociação por renovação com Luciano

Luciano e São Paulo iniciaram conversas para a renovação de contrato do camisa 10. A informação foi antecipada pelo "GE" e confirmada pelo Lance!.

As tratativas avançam de forma positiva. Uma proposta foi alinhada nos bastidores e contempla as demandas do atleta, incluindo valorização salarial e tempo de contrato. Neste momento, a expectativa é por um posicionamento da diretoria. A avaliação interna é de que o modelo apresentado atende aos interesses de ambas as partes.

A ideia, por ora, é estender o vínculo até o fim de 2027. Vale destacar que Luciano tem contrato apenas até o término desta temporada e poderá assinar um pré-contrato a partir do meio do ano.

Um dos principais nomes da equipe, Luciano ocupa posições de destaque nos rankings do clube. O camisa 10 soma 329 partidas pelo Tricolor, com 105 gols marcados, e figura entre os maiores artilheiros do século.

Luciano tem conversas para renovação (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press) <br>

São Paulo entende a importância de Luciano

Luciano é uma das principais peças ofensivas do São Paulo. Além da titularidade e dos números, é visto como uma peça de liderança dentro do elenco, além de ter uma boa relação com a torcida. É comum que Luciano seja homenageado nas arquibancadas do Morumbis com gritos da torcida e faixas.