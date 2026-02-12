Botafogo demite funcionários em meio à problemas financeiros da SAF

O Botafogo vive capítulos conturbados em meio à crise financeira. Nesta quinta-feira (12), a SAF iniciou uma redução do quadro de funcionários do clube para reduzir custos e tentar equilíbrio financeiro. O movimento, no entanto, não pegou de surpresa os colaboradores.

Conforme apurou o Lance!, funcionários viam a movimentação como inevitável após a saída de Thairo Arruda, então CEO da SAF.

As demissões aconteceram nas pastas de marketing, jurídico, sócio-torcedor e relações institucionais. Mais de 20 colaboradores tiveram suas demissões comunicadas, e mais reuniões estão previstas até o fim da semana para mais cortes.

Botafogo recalcula rota

O Botafogo vê o cenário se agravando e atingindo além do elenco. Para 2026, John Textor e Thairo já haviam indicado a necessidade de redução da folha salarial do elenco, que foi uma das mais altas do Brasil em 2024 e 2025. A diretoria, recentemente, precisou contornar problemas de atraso em direito de imagem e FGTS.

Nos planos da gestão alvinegra está que a nova política de redução do quadro de funcionários pode resultar em aumento de investimento no futebol. As informações são do "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Em fevereiro, o Botafogo recebeu um empréstimo de empresas parceiras de John Textor e, com isso, resolveu problemas como o transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada. O ano é encarado como um desafio para reestruturação.

