A bola aérea tem sido o calcanhar de Aquiles do Vasco neste início de temporada. Dos sete gols sofridos em 2026, quatro foram oriundos de cruzamentos, acendendo um alerta no setor defensivo.

Contra o Bahia, na quinta-feira (11), a derrota em casa surgiu justamente assim. Em jogada ensaiada, Everton Ribeiro bateu escanteio preciso para Juba emendar a finalização e fazer o gol do jogo. Veja o que disse o treinador:

— Quando tomamos gol de bola aérea não foi falha do Cuesta ou do Saldívia, geralmente alguem falha na marcação individual e hoje foi uma falha de posicionamento. Ficou um vazio ali, eles atraíram a gente para dentro da pequena área e a gente foi. Eles fizeram uma jogada pra trás, tinha que ter pelo menos um jogador ali naquela posição onde a bola entrou. Foi uma jogada parecida com a que fizemos contra o Corinthians, que o Thaigo Mendes quase fez o gol de cabeça, mas a diferença é que o Juba foi com o pé. A gente tem procurado trabalhar o máximo para evitar esses gols de bola aérea e de bola parada.

Analisando os gols, a fala do treinador encontra fundamento. Desses quatro, um foi contra, um por falha de posicionamento e outro por erro de tomada de decisão. Veja abaixo.

Luciano Juba comemora gol marcado contra o Vaco (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press)

Mirassol

Depois de abrir o placar com um golaço de Coutinho, o Vasco sofreu o empate em gol contra de Cuesta. Em jogada pela direita, o Mirassol levantou a bola na área e Renato Marques escorou para o meio da pequena área. O zagueiro vascaíno, na tentativa de fazer o corte, marcou contra a própria meta.

Placar do jogo: Mirassol 2 x 1 Vasco

Flamengo

Nesse caso, a jogada que gerou o gol foi originada num levantamento de Léo Pereira na área. Piton fez o corte de cabeça para a entrada da área, ficando à feição para Carrascal emendar de primeira e fazer o gol que garantiu a vitória do Flamengo

Placar do jogo: Flamengo 1 x 0 Vasco

Maricá

O primeiro gol sofrido de escanteio na temporada foi contra o Maricá, pelo Carioca. Aos 16 do segundo tempo, Marcelo subiu perto da marca do pênalti para cabecear e fazer o segundo do time. No momento da finalização, o jogador estava livre, havendo apenas um marcador entre ele e seu companheiro, que subiram juntos. Cuesta, que deveria estar acompanhando a marcação, estava alguns passos à frente da jogada.

Placar do jogo: Vasco 4 x 2 Maricá

Próximo jogo do Vasco

O Vasco volta a campo no sábado (14), às 21h30, para enfrentar o Volta Redonda em duelo decisivo pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

