São Paulo se reapresenta e atualiza situações de Bobadilla e Arboleda

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira, após a vitória sobre o Grêmio, e atualizou as situações de Bobadilla e Arboleda.

Arboleda ficou fora da partida de quarta-feira porque precisou viajar ao Equador para resolver questões pessoais. O Lance! apurou que o zagueiro segue no país e pode não estar disponível para enfrentar a Ponte Preta, no domingo, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Já Bobadilla iniciou a partida, mas sofreu uma pancada na coxa ainda no primeiro tempo. Na parte interna do SuperCT, passou por exames e avaliações que constataram um trauma na região anterior da coxa direita. Em entrevista coletiva, Crespo explicou que a substituição não ocorreu por desgaste físico, mas em razão do choque.

— Não é o caso [de desgaste pela sequência de jogos], porque ele sofreu uma pancada nessa jogada que criamos pela direita. Quando dominou, tentou driblar o adversário, levou a pancada e sentiu muitas dores. É na coxa. Começou a sentir muitas dores e saiu por isso. Foi só uma pancada — afirmou.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/ Gazeta Press)

Como foi o treino do São Paulo?

A comissão técnica separou o elenco em dois grupos na atividade desta manhã. Os jogadores que começaram a partida contra os gaúchos realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT, enquanto os demais foram ao gramado.

No campo, a movimentação começou com circuitos físicos organizados pela preparação, com foco em fortalecimento muscular, além de complementos aeróbios. Na sequência, o grupo trabalhou posse de bola e, posteriormente, foi dividido em quatro equipes para confrontos em espaço reduzido.

Nesta sexta-feira, o time encerra a preparação para o duelo em Campinas. Atualmente na oitava colocação do Campeonato Paulista, com dez pontos em sete partidas, o São Paulo depende de um resultado positivo no fim de semana para se manter na zona de classificação às quartas de final, fase disputada em formato de mata-mata pelos oito melhores colocados.

