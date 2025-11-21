Com acesso garantido à Série A, o Coritiba encerra a participação na Série B contra o rebaixado Amazonas no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Carlos Zamith, pela 38ª rodada. O técnico Mozart valorizou a volta para a elite do futebol brasileiro e citou o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, para minimizar as críticas.

O Coxa comemorou o acesso no empate em 0 a 0 com o Athletic-MG, no Couto Pereira, no sábado (15). Apesar disso, o torcedor esperava também o título da Segundona e se frustrou pela vitória não ter vindo.

Ao fim da partida, os torcedores vaiaram o resultado e chegaram a gritar 'Vergonha'. O capitão Sebastián Gómez e o zagueiro Maicon pediram desculpas pela conquista da taça ter sido adiada, enquanto o goleiro Pedro Morisco criticou a atitude vinda das arquibancadas, e o técnico Mozart focou na campanha realizada.

- Eu costumo ser sempre otimista na minha vida. Estou orgulhoso do que esses jogadores fizeram, do reposicionamento do clube, orgulhoso do meu trabalho e da minha comissão técnica. 90% da competição no G-4, quase 50% da competição como primeiro. Você chegar em primeiro é difícil, se manter é mais difícil ainda - afirmou o comandante coxa-branca, em entrevista coletiva.

Mozart ressalta números do Coritiba

Os números, de fato, ajudam o treinador. O Coritiba só não ficou dentro do G-4 em cinco rodadas e, desde a nona, se manteve até o fim da Série B. A liderança foi conseguida em 15 rodadas e pode chegar na 16ª se confirmar o título.

Além disso, o Coxa tem a zaga menos vazada, com 22 gols sofridos em 37 jogos e chegou a 21 partidas sem levar o gol. O time alviverde também teve a melhor campanha como visitante, com 55,6% de aproveitamento (9V, 3E, 6D).

- Vou responder com a entrevista do Ancelotti na véspera do jogo contra o Senegal (amistoso, 2x0 Brasil). Ele fala exatamente do setor defensivo, que não abre mão dos comportamentos defensivos, da identidade defensiva, e o fato de ele ser italiano também pesa muito. Eu acredito muito nisso. Você tem que ser sólido com e sem a bola - avaliou.

Por outro lado, o ataque coxa-branca fez 37 gols e teve média de um gol por jogo - é o quarto pior da Segundona. Em casa, os comandados de Mozart tiveram a sétima melhor campanha, com 61,4%, sendo nove vitórias, oito empates (sete por 0x0) e duas derrotas.

- Temos uma margem de crescimento grande com a bola, isso todos nós sabemos. Nós produzimos também, mas somos muito fortes defensivamente, como tem que ser. Ano passado, fomos a melhor defesa (com Mirassol), este ano somos a melhor defesa até agora. Eu confesso que tenho algumas frustrações mesmo sendo a melhor defesa, porque sempre há gols que você acaba tomando e que são evitáveis - finalizou.

Sob comando de Mozart, Coritiba conquistou acesso à Série A. Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press

Provável escalação do Coritiba contra o Amazonas

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 65 pontos, e pode levantar a taça da competição pela terceira vez. Para isso, o time alviverde tem que vencer ou empatar diante do rebaixado Amazonas na última rodada.

Quem pode tirar o título é o rival Athletico, que precisa ganhar do América-MG na Arena da Baixada e torcer por uma derrota coxa-branca.

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith