Cruzeiro usará Campeonato Mineiro para dar chances aos jovens

O Cruzeiro fará sua estreia no Campeonato Mineiro neste sábado (10), em partida contra o Pouso Alegre, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Para o confronto, o técnico Tite fará sua estreia com uma equipe repleta de jogadores jovens.

continua após a publicidade

Em sua apresentação, o comandante revelou que pretende utilizar alguns jogadores mais jovens, como Kauã Prates, Ryan, Japa, Rodriguinho e Néiser Villarreal. Além deles, alguns atletas que voltam de lesão também devem ganhar chances como Matheus Henrique e João Marcelo.

– Estou pensando no Moraes, na recuperação do João Marcelo. Conversei com ele de manhã. Dar vazão ao Jonathan Jesus, falavam dele sair, mas disse que vai ficar. Do Prates, do Matheuzinho voltar. Do Ryan, Japa, Rodriguinho, Neiser. A prioridade é deles. Claro que paralelamente a direção está de olho. Mas estamos de olho nos crias da Toca. O objetivo é o título Mineiro? Vamos com os meninos no primeiro jogo – disse Tite.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– É desafiador, depois de sete anos de Seleção, fiz um trabalho, sentimos muito o calendário e o acúmulo de competições. Terá toda a necessidade, e o Cruzeiro tem grandes profissionais na prevenção de lesões, para que tenhamos saúde física, psicológica. Jogar quarta e domingo, a pressão fica muito forte. Em um primeiro estágio, é o Campeonato Mineiro nosso foco. A utilização dos outros jogadores vai muito do condicionamento deles. Vem Matheus, deu um incidente, vai ter que operar o joelho. Vem o Otávio, que está pronto, e o Cássio que voltou no peso e percentual de gordura do fim da última temporada. Eu falei para o João que ele estava muito melhor fisicamente. Essa consciência é participada com o comando – comentou.

Apresentação de Tite como técnico do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Seguindo o que foi dito por Tite, a tendência é que a Raposa siga com esse time mais alternativo por pelo menos quatro jogos, contra Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia e Democrata. Em seguida, a equipe terá o clássico contra o Atlético-MG e sua estreia no Brasileirão, no dia 28 de janeiro, contra o Botafogo.

continua após a publicidade

Na sequência, o Cruzeiro terá mais três partidas no Campeonato Mineiro na primeira fase. em meio a elas, enfrentará Mirassol e Coritiba.

A competição está prevista para ter seu fim em 7 de março, com uma final em jogo único que será realizado no Mineirão, inicialmente com torcida dividida.

Até o momento, as datas das semifinais não estão definidas oficialmente, mas a tendência é que ocorram por volta dos dias 18, 22 e 25 de fevereiro, e 1º de março, com uma semana de descanso para a final. Isso se dá porque a primeira fase deve ter fim no dia 14 do segundo mês do ano.

Onde assistir aos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro terá transmissão da TV Globo. O torneio será transmitido tanto pelo canal de TV aberta, quanto pela getv (ambos com um jogo por rodada na primeira fase). Além disso, a Sportv exibe todas as etapas da competição, enquanto o Premiere mostrará todas as partidas envolvendo Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.