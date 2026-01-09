O São Paulo dá seu primeiro passo no Campeonato Paulista com dúvida na lateral-esquerda. O Tricolor ainda tem uma incerteza quanto a presença de Enzo Díaz, que foi titular na posição na última temporada. O jogador tem feito trabalhos com o grupo, mas ainda está em processo de fortalecimento após uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal, feita em novembro de 2025. A equipe está começando a pensar no planejamento para a competição.

Neste cenário, o Tricolor tem dois caminhos. Um deles é Wendell. Porém, como opção, surge também Nícolas Bosshardt.

O lateral-esquerdo Nícolas Bosshardt foi integrado ao elenco principal do São Paulo e fará parte do grupo que disputará o Campeonato Paulista de 2026, que começa no próximo fim de semana.

O jogador vinha defendendo o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior e esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Maruinense, na estreia do Tricolor na competição, mas deixará o torneio Sub-20 após a subida ao profissional.

A ideia no momento é que Wendell seja titular, mas Nícolas surja como opção no banco de reservas. O Tricolor enfrenta o Mirassol no domingo, dia 11, no Maião.

São Paulo ainda não deve ter o retorno de mais três atletas

O São Paulo está treinando desde o dia 2 de janeiro pensando na estreia do Paulistão. Por enquanto, além da incerteza quanto Enzo Díaz, o time não deve ter o retorno de três atletas: Ryan Francisco, André Silva e Luan.