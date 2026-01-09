Palmeiras lança novas camisas para a temporada 2026 (Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Palmeiras anunciou na madrugada desta sexta-feira (9) os uniformes de mandante e visitante para a temporada 2026. As camisas da fornecedora Puma têm referências à origem italiana do time. O uniforme já será utilizado nesta sábado, na primeira rodada do Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, no Canindé.

continua após a publicidade

Camisa de mandante

A primeira camisa do Palmeiras, como é tradicional, tem o verde como cor predominante. Nas laterais, faixas vermelhas. Além disso, a gola tem o formato de "U", com a cor verde na nuca. Já na frente, ela é branca, com listras bem finas em verde e vermelho, em homenagem à bandeira italiana.

Nova camisa de mandante para a temporada 2026 (Foto: Palmeiras/Divulgação)

Camisa de visitante

Já o segundo uniforme é branco, com gola polo em branco, vermelho e verde (também em referência à bandeira da Itália). E, na parte da frente, duas faixas verticais - uma verde e outra vermelha.

continua após a publicidade

Uniforme número 2 tem gola polo e referências à Itália (Foto: Palmeiras/Divulgação)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Outros detalhes do uniforme

Os dois modelos têm o escudo padrão do clube. Perto da gola também tem uma bandeira nas cores da Itália. Todos os produtos são fabricados 100% em poliéster reciclado. Para os torcedores, serão três versões: Estádio (a mais básica), Torcedor (intermediária) e Jogador (igual a que os atletas utilizam na partida).

Detalhe do escudo do Palmeiras no novo uniforme (Foto: Palmeiras/Divulgação)

Quando começam as vendas

A nova coleção estará disponível a partir de sábado, com exclusividade na PalmeirasStore.com, em PUMA.com, nas 35 lojas físicas da Palmeiras Store e nas lojas da PUMA do Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé.

continua após a publicidade

Os valores dos novos uniformes variam de acordo com cada versão: "Jogador" custa R$ 599,99 do tamanho P ao EGG adulto; "Torcedor" sai a R$ 429,99 do tamanho P ao EGG adulto; infantil, do tamanho 8 ao 16, por R$ 369,99; o modelo "Estádio", disponível exclusivamente nas lojas Palmeiras Store, custa R$ 299,90, nos tamanhos P ao EGG adulto.

A campanha

A campanha "Onde houver um palmeirense, haverá Palmeiras" foi produzida no sul da Itália, onde nasceu Luigi Cervo, patrono do clube. E remete ao período de grande imigração italiana para o Brasil, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Já o lema foi inspirado em atas de reuniões realizadas no ano de fundação do clube (1914) e que foram arquivadas pelo Departamento de Acervo Histórico do Palmeiras.

Devido à Primeira Guerra Mundial, muitos italianos foram convocados para as batalhas, o que colocou em risco o Palestra Itália, que acabava de ser fundado. O patrono Luigi Cervo disse, então, que "independentemente de qualquer percalço, bastaria um único palestrino presente para que o clube continuasse a existir".

- O Palmeiras é um clube que valoriza o seu passado, compete para ser campeão no presente e trabalha para ser ainda maior no futuro. As páginas de coragem e resiliência escritas há 111 anos pelos fundadores do nosso eterno Palestra Itália nos inspiram a enfrentar todos os desafios que teremos pela frente. Que estes uniformes carregados de história fiquem marcados, ao fim da temporada 2026, por grandes vitórias e conquistas - disse a presidente do Verdão, Leila Pereira.

- Uma das maiores virtudes do torcedor do Palmeiras é nunca se esquecer da origem do clube e perpetuar o sentimento daqueles que vieram antes de nós. Fico extremamente satisfeito com o lançamento de uma coleção que celebra a nossa história imigrante e representa o que é ser Palmeiras em qualquer lugar do mundo. São duas camisas que exalam emoção - afirmou o vice-presidente de Marketing do Alviverde, Everaldo Coelho.