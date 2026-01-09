I9 X Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

O Vasco enfrenta o I9 FC nesta sexta-feira (9), a partir das 19h30h (de Brasília), em Cravinhos, sede do Grupo 12, pela terceira e última rodada da fase de grupos. A equipe do técnico Matheus Curopos busca garantir a classificação para a próxima fase da Copinha. A partida terá transmissão da Cazé TV.

Ficha do jogo I9 VAS 3ª rodada Copinha Data e Hora sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 Local Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP) Árbitro Onde assistir Cazé TV

O Gigante da Colina chega para a partida após perder para o Guanabara City por 3 a 1, mesmo atuando todo o segundo tempo com superioridade númerica, após a expulsão de um atleta adversário na reta final da primeira etapa. Apesar disso, a equipe segue na segunda colocação e depende apenas de si para ase classificar.

Zuccarello marcou o gol do Vasco na estreia do time na Copinha (Foto: João Pedro / RP FOTOPRESS)

Do outro lado, o I9, estreante na competição de base, conquistou os primeiros pontos na última rodada após empatar em 2 a 2 com o Velo Clube. A equipe precisa vencer o Vasco e tocer para q o Velo Clube não vença o Guanabara City. Caso a derrota do adversário da segunda fase não aconteça, o time vai precisar vencer e tirar o saldo de gols.

✅ FICHA TÉCNICA

I9 FC x Vasco

3ª rodada — Grupo 12 - Copa São Paulo de Futebol Júnior

📆 Data e horário: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP)

👁️ Onde assistir: Cazé TV