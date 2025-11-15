O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Athletic na tarde deste sábado (15), no Couto Pereira, pela 37ª rodada, e foi o primeiro clube a confirmar o acesso na Série B. O Coxa, contudo, ainda não garantiu o título, precisa de um tropeço do rival Athletico e saiu vaiado pela torcida, sob gritos de 'vergonha' após o jogo.

Com o resultado, o Coritiba segue na liderança isolada, com 65 pontos, e precisa que o Furacão não vença a Ferroviária-SP, que luta contra o rebaixamento, no domingo (16) para ser campeão antecipado. Já o Athletic manteve a 16ª colocação, com 41 pontos, e seca os adversários no complemento da rodada.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi truncado desde o começo e teve um Coritiba nervoso, com o Athletic tendo mais posse e perigo. Mesmo com a bola, o Esquadradão pouco criou.

Aos 32, Geraldes recebeu na esquerda e mandou para Torrão, que finalizou de frente para o gol e mandou para fora. O Coxa respondeu com chutes de Lucas Ronier para fora e de Dellatorre na trave após desvio em Jhonatan.

Na segunda etapa, o cenário foi parecido e as equipes quase não criaram chances de gols. O Coritiba até tentou pressionar nos últimos 15 minutos, mas novamente Dellatorre e Lucas Ronier erraram as finalizações.

Com o fim da partida, o Coxa confirmou o retorno à Série A após dois anos na Segundona. Mesmo assim, a maioria dos 33 mil presentes protestou por não comemorar o título em casa. Esse é o quarto empate seguido sem gols no Couto Pereira.

O que vem por aí?

O Coritiba volta a campo contra o Amazonas no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Carlos Zamith. Já o Athletic-MG recebe o Paysandu no mesmo dia e horário, na Arena Sicredi. Os jogos são válidos pela 38ª rodada da Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0X0 ATHLETIC

37ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

🥅 Gol: -

🟨 Cartões amarelos: João Almeida e Gustavo Coutinho (Coritiba); Jhonatan, Marcelo Ajul, João Miguel, Fernando Martínez, Neto Costa e Kauan Lindes (Athletic)

🟥 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo (João Almeida); Vini Paulista (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Carlos de Pena (Everaldo); Iury Castilho (Gustavo Coutinho), Lucas Ronier e Dellatorre.

ATHLETIC (Técnico: Rui Duarte)

Adriel; Douglas Pelé, Jhonatan, Marcelo Ajul e Wesley Gasolina; João Miguel (Fabrício Isidoro), Francisco Geraldes (Alason Carioca) e Fernando Martínez; Welinton Torrão (Ezequiel), Neto Costa (Gabriel Índio) e Guilherme Cachoeira (Kauan Lindes).