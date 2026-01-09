O Fluminense Football Club é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com mais de um século de história e títulos que moldaram o futebol nacional. Sua camisa tricolor carrega memórias gloriosas, craques lendários e partidas épicas. No entanto, ao lado das vitórias memoráveis, existem páginas amargas: derrotas acachapantes, eliminações constrangedoras e quedas que deixaram marcas profundas na torcida e na instituição. O Lance! relembra os piores vexames da história do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alguns desses momentos se tornaram parte inevitável da narrativa do clube — comentados entre rivais, analisados pela imprensa e relembrados com dor pelos torcedores. Eles ajudam a compreender que, no futebol, até os gigantes tropeçam, e que a linha entre a glória e o vexame pode ser extremamente tênue.

A seguir, revisitamos cinco episódios emblemáticos, cada um com seu contexto, detalhes e impacto no Tricolor.

Piores vexames da história do Fluminense

1. Fluminense 0×6 Flamengo — Campeonato Carioca 1945

Contexto: No auge da rivalidade, o Flamengo vivia um momento dominante, enquanto o Fluminense passava por reformulação.

O que aconteceu: No clássico no Estádio da Gávea, o Rubro-Negro aplicou 6 a 0 no Tricolor, um dos maiores placares da história do Fla-Flu.

Consequências: A goleada entrou para os registros como uma das maiores humilhações sofridas pelo Fluminense em clássicos, sendo lembrada até hoje nas provocações.

continua após a publicidade

2. Fluminense 2×5 Portuguesa — Campeonato Brasileiro 2003

Contexto: A Portuguesa vivia fase modesta na elite, enquanto o Fluminense tinha elenco mais caro e buscava vaga na parte de cima da tabela.

O que aconteceu: No Canindé, a Lusa atropelou o Tricolor com um futebol eficiente, abrindo vantagem ainda no primeiro tempo e garantindo um 5 a 2 histórico.

Consequências: A goleada expôs falhas defensivas crônicas e aumentou a pressão sobre a comissão técnica, tornando-se uma das piores derrotas nacionais do clube no início do século XXI.

3. Fluminense 0×6 São Paulo — Campeonato Brasileiro 2003

Contexto: No início dos anos 2000, o Fluminense enfrentava dificuldades financeiras e um elenco instável, enquanto o São Paulo vinha forte, com Kaká e Luís Fabiano em grande fase.

O que aconteceu: No Morumbi, o Tricolor paulista atropelou o carioca com um futebol envolvente e implacável. Foram seis gols sem resposta, expondo a fragilidade defensiva e a falta de reação do Flu.

Consequências: A goleada foi um dos pontos mais baixos da campanha, deixando clara a diferença de nível entre as equipes e aumentando a pressão por mudanças internas.

continua após a publicidade

4. Flu eliminado pelo Volta Redonda — Campeonato Carioca 2006

Contexto: O Fluminense entrava no estadual com a missão de buscar o título após anos de seca, e o Volta Redonda não era apontado como ameaça real.

O que aconteceu: O Tricolor foi surpreendido e eliminado na semifinal da Taça Guanabara, com derrota por 2 a 1 no Raulino de Oliveira.

Consequências: O revés foi considerado vexatório, pois o elenco tricolor era mais experiente e caro, mas não conseguiu superar um adversário modesto.

5. Rebaixamento à Série C — 1998

Contexto: Após anos de gestão desastrosa e resultados ruins, o Fluminense não conseguiu escapar da queda na Série B.

O que aconteceu: O rebaixamento para a Série C foi confirmado, algo impensável para um clube de sua grandeza.

Consequências: Este é, para muitos torcedores, o maior vexame da história do Fluminense, simbolizando o fundo do poço antes da retomada nos anos seguintes.