Fluminense e Botafogo tem todos os detalhes acertados para concretizar a transferência de Savarino. Nesse momento, falta apenas o "ok" do jogador, que ouviu a proposta do Tricolor apenas nesta quinta-feira (8). O jogador chegou no Rio de Janeiro somente na quarta-feira (7), pois teve problemas para deixar a Venezuela. Por isso, o Venezuelano só ouviu a proposta do Fluminense depois disso quando encontrou seu advogado.

Por conta dos ataques dos Estados Unidos, Savarino chegou no Rio de Janeiro na quarta-feira (7) para se reapresentar ao Botafogo. Neste mesmo dia, o jogador se reuniu com o clube e perguntou sobre a proposta do Fluminense. De férias, o venezuelano tinha pouca informação sobre a negociação. Savarino ouviu a proposta tricolor apenas após a chegada do seu advogado, que chegou de viagem nesta quinta-feira (8) e apresentou os detalhes.

Agora, restando apenas o "ok" do jogador, a negociação vai caminhar no decorrer desta sexta-feira (90 e deve ter fim até o sábado. O Fluminense vê as tratativas com otimismo e entende que o contrato oferecido para Savarino é muito vantajoso. Os valores apresentados para o jogador de 29 anos são parecidos com o que ele recebe no Botafogo, mas com tempo de contrato bem maior. Por parte do Alvinegro, há o entendimento de que Savarino não rendeu o esperado em 2025. Por isso, o interesse na permanência é baixo.

Um temor comum dos dois lados é o receio de Savarino de se transferir para um rival. Botafogo e Fluminense entendem que pode haver uma resistência do jogador de jogar em outro clube no Rio de Janeiro por conta da pressão de torcedores e das redes sociais.

O negócio envolve uma compensação financeira e o jovem Wallace Davi, cria de Xerém. O volante é bem avaliado pelo Alvinegro e foi alvo do clube antes mesmo da negociação por Savarino. O Glorioso consultou o Flu pelo jogador, que não tinha interesse na venda, inicialmente. Depois, em tentativa por Marlon Freitas, o Fluminense admitiu envolver o jogador em uma troca.