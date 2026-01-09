Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta sexta-feira (09)
Dupla Ba-Vi, Corinthians, Vasco e Cruzeiro vão a campo nesta sexta
A Copinha entra na reta final da primeira fase com 26 jogos nesta sexta-feira (9). A bola começa a rolar já a partir das 8h45, e o último jogo do dia está marcado para às 21h30. Confira a agenda detalhada aqui no Lance!.
Agenda de jogos da Copinha desta sexta-feira (09):
|GRUPO
|HORÁRIO (DE BRASÍLIA)
|JOGO
|CIDADE
|TRANSMISSÃO
9
8h45
Inter de Limeira-SP x CSA-AL
São José do Rio Preto
YouTube "Paulistão"
9
11h
América-SP x Bahia-BA
São José do Rio Preto
Xsports
28
13h
Capivariano-SP x Rio Branco-ES
Guarulhos
YouTube "Paulistão"
1
13h
Volta Redonda-RJ x Atlético de Alagoinhas-BA
Santa Fé do Sul
YouTube "Paulistão"
3
13h
América-RN x Sobradinho-DF
Tanabi
YouTube "Paulistão"
11
13h
Botafogo-SP x Tuna Luso-PA
Brodowski
YouTube "Paulistão"
31
13h
São Bento-SP x FC Cascavel-PR
São Paulo
YouTube "Paulistão"
28
15h15
Flamengo-SP x Vitória-BA
Guarulhos
YouTube "Ulisses TV"
31
15h15
Juventus-SP x Retrô-PE
São Paulo
YouTube "Paulistão"
1
15h15
Santa Fé-SP x Chapecoense-SC
Santa Fé do Sul
YouTube "Paulistão"
3
15h15
Tanabi-SP x Goiás-GO
Tanabi
YouTube "Paulistão"
11
15h15
Bandeirante-SP x Santa Cruz-PE
Brodowski
YouTube "Paulistão"
8
16h
Trindade-GO x Luverdense-MT
Jaú
YouTube "Paulistão"
6
16h45
Olímpico-SE x Carajás-PA
Presidente Prudente
YouTube "Paulistão"
12
17h15
Velo Clube-SP x Guanabara City-GO
Cravinhos
YouTube "Paulistão"
10
18h
Noroeste-SP x Atlético-PI
Ribeirão Preto
YouTube "Paulistão"
8
18h15
XV de Jaú-SP x Corinthians-SP
Jaú
Xsports
5
18h45
Oeste-SP x Maricá-RJ
Araçatuba
YouTube "Paulistão"
7
18h45
Guarani-SP x Naviraiense-MS
Assis
YouTube "Paulistão"
6
19h
Grêmio Prudente-SP x Ceará-CE
Presidente Prudente
Xsports
13
19h15
Barra-SC x Esporte de Patos-PB
Franca
YouTube "Paulistão"
12
19h30
I9 FC-SP x Vasco-RJ
Cravinhos
CazéTV
10
20h15
Comercial-SP x América-MG
Ribeirão Preto
YouTube "Paulistão"
5
21h
Araçatuba x Athletico-PR
Araçatuba
Xsports
7
21h
Assisense-SP x Athletic-MG
Assis
YouTube "Paulistão"
13
21h30
Francana-SP x Cruzeiro-MG
Franca
CazéTV
Formato da competição
A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
