Futebol Nacional

Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta sexta-feira (09)

Dupla Ba-Vi, Corinthians, Vasco e Cruzeiro vão a campo nesta sexta

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
04:00
Copinha entra na reta final da primeira fase com 26 jogos nesta sexta-feira (9). A bola começa a rolar já a partir das 8h45, e o último jogo do dia está marcado para às 21h30. Confira a agenda detalhada aqui no Lance!.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agenda de jogos da Copinha desta sexta-feira (09):

GRUPOHORÁRIO (DE BRASÍLIA)JOGOCIDADETRANSMISSÃO

9

8h45

Inter de Limeira-SP x CSA-AL

São José do Rio Preto

YouTube "Paulistão"

9

11h

América-SP x Bahia-BA

São José do Rio Preto

Xsports

28

13h

Capivariano-SP x Rio Branco-ES

Guarulhos

YouTube "Paulistão"

1

13h

Volta Redonda-RJ x Atlético de Alagoinhas-BA

Santa Fé do Sul

YouTube "Paulistão"

3

13h

América-RN x Sobradinho-DF

Tanabi

YouTube "Paulistão"

11

13h

Botafogo-SP x Tuna Luso-PA

Brodowski

YouTube "Paulistão"

31

13h

São Bento-SP x FC Cascavel-PR

São Paulo

YouTube "Paulistão"

28

15h15

Flamengo-SP x Vitória-BA

Guarulhos

YouTube "Ulisses TV"

31

15h15

Juventus-SP x Retrô-PE

São Paulo

YouTube "Paulistão"

1

15h15

Santa Fé-SP x Chapecoense-SC

Santa Fé do Sul

YouTube "Paulistão"

3

15h15

Tanabi-SP x Goiás-GO

Tanabi

YouTube "Paulistão"

11

15h15

Bandeirante-SP x Santa Cruz-PE

Brodowski

YouTube "Paulistão"

8

16h

Trindade-GO x Luverdense-MT

Jaú

YouTube "Paulistão"

6

16h45

Olímpico-SE x Carajás-PA

Presidente Prudente

YouTube "Paulistão"

12

17h15

Velo Clube-SP x Guanabara City-GO

Cravinhos

YouTube "Paulistão"

10

18h

Noroeste-SP x Atlético-PI

Ribeirão Preto

YouTube "Paulistão"

8

18h15

XV de Jaú-SP x Corinthians-SP

Jaú

Xsports

5

18h45

Oeste-SP x Maricá-RJ

Araçatuba

YouTube "Paulistão"

7

18h45

Guarani-SP x Naviraiense-MS

Assis

YouTube "Paulistão"

6

19h

Grêmio Prudente-SP x Ceará-CE

Presidente Prudente

Xsports

13

19h15

Barra-SC x Esporte de Patos-PB

Franca

YouTube "Paulistão"

12

19h30

I9 FC-SP x Vasco-RJ

Cravinhos

CazéTV

10

20h15

Comercial-SP x América-MG

Ribeirão Preto

YouTube "Paulistão"

5

21h

Araçatuba x Athletico-PR

Araçatuba

Xsports

7

21h

Assisense-SP x Athletic-MG

Assis

YouTube "Paulistão"

13

21h30

Francana-SP x Cruzeiro-MG

Franca

CazéTV

Corinthians volta a jogar pela Copinha nesta sexta (Foto: Fernando Vieira Sa/Gazeta Press)
Corinthians volta a jogar pela Copinha nesta sexta (Foto: Fernando Vieira Sa/Gazeta Press)

Formato da competição

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

