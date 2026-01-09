Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta sexta-feira (09)

A Copinha entra na reta final da primeira fase com 26 jogos nesta sexta-feira (9). A bola começa a rolar já a partir das 8h45, e o último jogo do dia está marcado para às 21h30. Confira a agenda detalhada aqui no Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agenda de jogos da Copinha desta sexta-feira (09):

GRUPO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) JOGO CIDADE TRANSMISSÃO 9 8h45 Inter de Limeira-SP x CSA-AL São José do Rio Preto YouTube "Paulistão" 9 11h América-SP x Bahia-BA São José do Rio Preto Xsports 28 13h Capivariano-SP x Rio Branco-ES Guarulhos YouTube "Paulistão" 1 13h Volta Redonda-RJ x Atlético de Alagoinhas-BA Santa Fé do Sul YouTube "Paulistão" 3 13h América-RN x Sobradinho-DF Tanabi YouTube "Paulistão" 11 13h Botafogo-SP x Tuna Luso-PA Brodowski YouTube "Paulistão" 31 13h São Bento-SP x FC Cascavel-PR São Paulo YouTube "Paulistão" 28 15h15 Flamengo-SP x Vitória-BA Guarulhos YouTube "Ulisses TV" 31 15h15 Juventus-SP x Retrô-PE São Paulo YouTube "Paulistão" 1 15h15 Santa Fé-SP x Chapecoense-SC Santa Fé do Sul YouTube "Paulistão" 3 15h15 Tanabi-SP x Goiás-GO Tanabi YouTube "Paulistão" 11 15h15 Bandeirante-SP x Santa Cruz-PE Brodowski YouTube "Paulistão" 8 16h Trindade-GO x Luverdense-MT Jaú YouTube "Paulistão" 6 16h45 Olímpico-SE x Carajás-PA Presidente Prudente YouTube "Paulistão" 12 17h15 Velo Clube-SP x Guanabara City-GO Cravinhos YouTube "Paulistão" 10 18h Noroeste-SP x Atlético-PI Ribeirão Preto YouTube "Paulistão" 8 18h15 XV de Jaú-SP x Corinthians-SP Jaú Xsports 5 18h45 Oeste-SP x Maricá-RJ Araçatuba YouTube "Paulistão" 7 18h45 Guarani-SP x Naviraiense-MS Assis YouTube "Paulistão" 6 19h Grêmio Prudente-SP x Ceará-CE Presidente Prudente Xsports 13 19h15 Barra-SC x Esporte de Patos-PB Franca YouTube "Paulistão" 12 19h30 I9 FC-SP x Vasco-RJ Cravinhos CazéTV 10 20h15 Comercial-SP x América-MG Ribeirão Preto YouTube "Paulistão" 5 21h Araçatuba x Athletico-PR Araçatuba Xsports 7 21h Assisense-SP x Athletic-MG Assis YouTube "Paulistão" 13 21h30 Francana-SP x Cruzeiro-MG Franca CazéTV

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Corinthians volta a jogar pela Copinha nesta sexta (Foto: Fernando Vieira Sa/Gazeta Press)

Formato da competição

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.