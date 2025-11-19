Escalação: Coritiba tem dois retornos e três desfalques contra o Amazonas
Titulares voltam no Coxa e reservas ficam de fora
Com acesso garantido à Série A, o Coritiba tem dois retornos para o 'jogo do título' no final de semana. O Coxa visita o rebaixado Amazonas no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Carlos Zamith, pela 38ª rodada da Série B.
O meia Josué, que cumpriu suspensão, volta para o time titular na vaga de Carlos de Pena. Já Wallisson, impedido de atuar contra o Atheltic-MG por uma cláusula contratual, entra no lugar de Vini Paulista.
Por outro lado, três jogadores reservas estão suspensos: o lateral-esquerdo João Almeida e os atacantes Everaldo e Gustavo Coutinho. O trio foi acionado no segundo tempo da última partida e recebeu o terceiro cartão amarelo.
Assim, o técnico Mozart deve fazer apenas as duas alterações naturais no time titular.
Provável escalação do Coritiba contra o Amazonas
- Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre
Coritiba na Série B
O Coritiba é o líder da Série B, com 65 pontos, e pode levantar a taça da competição pela terceira vez. Para isso, o time alviverde tem que empatar ou vencer o rebaixado Amazonas na última rodada.
Quem pode tirar o título é o rival Athletico, que precisa ganhar do América-MG na Arena da Baixada e torcer por uma derrota coxa-branca.
Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith
