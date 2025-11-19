menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Escalação: Coritiba tem dois retornos e três desfalques contra o Amazonas

Titulares voltam no Coxa e reservas ficam de fora

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 19/11/2025
08:00
Josué Coritiba
imagem cameraJosué é o artilheiro do Coritiba na Série B, com seis gols. Foto: JP Pacheco/Coritiba
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com acesso garantido à Série A, o Coritiba tem dois retornos para o 'jogo do título' no final de semana. O Coxa visita o rebaixado Amazonas no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Carlos Zamith, pela 38ª rodada da Série B.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O meia Josué, que cumpriu suspensão, volta para o time titular na vaga de Carlos de Pena. Já Wallisson, impedido de atuar contra o Atheltic-MG por uma cláusula contratual, entra no lugar de Vini Paulista.

Por outro lado, três jogadores reservas estão suspensos: o lateral-esquerdo João Almeida e os atacantes Everaldo e Gustavo Coutinho. O trio foi acionado no segundo tempo da última partida e recebeu o terceiro cartão amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Assim, o técnico Mozart deve fazer apenas as duas alterações naturais no time titular.

Provável escalação do Coritiba contra o Amazonas

  • Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre
Wallisson Coritiba
Wallisson volta para a escalação no jogo do Coritiba contra o Amazonas, fora de casa. Foto: JP Pacheco/Coritiba

➡️Faça a simulação da última rodada da Série B

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 65 pontos, e pode levantar a taça da competição pela terceira vez. Para isso, o time alviverde tem que empatar ou vencer o rebaixado Amazonas na última rodada.

Quem pode tirar o título é o rival Athletico, que precisa ganhar do América-MG na Arena da Baixada e torcer por uma derrota coxa-branca.

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias