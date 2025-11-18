Coritiba: filha de Roberto Justus vai ao jogo e comemora acesso na Série B
Fabiana compareceu ao Couto Pereira no empate do Coxa com o Athletic-MG
Filha de Roberto Justus, Fabiana esteve no Couto Pereira no sábado (15), pela 37ª rodada, para acompanhar o acesso do Coritiba à Série A, no empate sob vaias com o Athletic. Ela é diretamente ligada à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) alviverde.
Além do pai empresário, Fabiana é casada com Bruno D'Ancona, sócio-diretor da Treecorp, empresa que comprou 90% das ações da SAF por R$ 1,1 bilhão, em 2023. Ao lado do marido e dos filhos, ela pisou no gramado antes da partida e depois acompanhou os 90 minutos de bola rolando do camarote do estádio.
A empresária registrou os momentos nas redes sociais e celebrou a conquista coxa-branca. Roberto Justus, que só apareceu publicamente no Couto Pereira em uma oportunidade, não a acompanhou na viagem.
- SÉRIE A!!!! Que alegria ver o @coritiba subir e ainda com chance real de ser campeão!!! Isso é fruto de um trabalho gigante que acontece todos os dias por mais de 500 pessoas que fazem o clube acontecer, mesmo sem aparecer! Eu pude acompanhar um pouco dessa entrega e me tornei ainda mais fã!!! Que venham os próximos capítulos! 💚🤍 - completou.
Roberto Justus e o Coritiba
Torcedor declarado do São Paulo, Roberto Justus é sócio minoritário e conselheiro da Treecorp, empresa que tem um fundo de investimento no Coritiba. Ele não interfere nas decisões da administração do Coxa.
Na época da compra, o empresário afirmou que vai colocar dinheiro no projeto e acompanhar sem os holofotes. A única partida em que ele esteve presente foi no Brasileirão de 2023 contra o Fluminense.
Bruno D'Ancona, casado com a filha Fabiana, e André Campestrini, diretor financeiro, são as pessoas inseridas da SAF na operação do dia a dia em Curitiba. Em março, a torcida chegou a viajar até São Paulo, na avenida Faria Lima, para protestar contra a Treecorp.
- Eu também faço parte, dou meus pitacos. Tenho dado bastante opinião, mas está nas mãos de gente muito competente - comentou à Coxa TV, em julho de 2023.
Coritiba na Série B
O Coritiba é o líder da Série B, com 65 pontos, e pode levantar a taça da competição pela terceira vez. Para isso, o time alviverde tem que empatar ou vencer o rebaixado Amazonas na última rodada.
Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith
