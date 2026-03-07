O Fluminense acertou a renovação do contrato com a Superbet, patrocinadora máster do clube. O novo acordo estende a parceria até o fim de 2029 e poderá render até R$ 86 milhões por temporada ao Tricolor, somando valores fixos e bônus por metas esportivas e comerciais.

Pelo novo vínculo, o clube receberá R$ 53 milhões fixos por ano, além de até R$ 33 milhões em variáveis, o que pode elevar o total anual ao valor máximo previsto. Considerando os quatro anos de contrato, o acordo pode atingir R$ 344 milhões em receitas.

O contrato anterior era válido até o fim de 2027 e previa R$ 40 milhões fixos, com possibilidade de mais R$ 10 milhões em bônus, totalizando cerca de R$ 50 milhões por temporada. Com a renovação, o Fluminense ampliou os valores e também as propriedades comerciais do acordo.

Além da exposição na parte frontal da camisa, a Superbet passará a ocupar também o espaço superior das costas do uniforme, nova área comercial incluída no contrato. A marca vai aparecer nessa posição a partir da final do Campeonato Carioca, neste domingo (8), contra o Flamengo, no Maracanã.

Fluminense entre os maiores patrocínios do país

Com os novos valores, o Fluminense se posiciona entre os maiores contratos de patrocínio máster do futebol brasileiro. Agora, apenas quatro equipes possuem acordos superiores.

Maiores patrocínios máster do Brasil (fixo + bônus):

Flamengo — R$ 268,5 milhões

Palmeiras — R$ 170 milhões

São Paulo — R$ 113 milhões

Corinthians — R$ 103 milhões

Fluminense — até R$ 86 milhões

O São Paulo também é patrocinado pela Superbet, mas o contrato com o clube paulista inclui outras propriedades comerciais, como camarotes e naming rights, o que aumenta o valor total do acordo.

No primeiro acordo do Flu com a casa de apostas, o clube assumiu a quarta posição em valor de contrato. O vínculo foi firmado em abril de 2024. Até o momento da renovação, o montante do contrato havia caído para a sétima posição no Brasil, atrás de: Atlético-MG (R$ 60 milhões) e Botafogo (R$ 55 milhões).

Fluminense renova com Superbet (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Renovação acontece em meio a mudanças no mercado de apostas

A ampliação do contrato acontece em um momento de ajustes no mercado de apostas esportivas no futebol brasileiro. O setor passou por regulamentação em 2025 e algumas empresas reduziram investimentos em patrocínios. Além disso, tramita no Senado um projeto de lei que propõe restringir a publicidade de casas de apostas no país, o que poderia impactar diretamente as receitas de clubes e competições.

Mesmo com esse cenário de incerteza, as bets seguem como principais financiadoras do futebol brasileiro. Em 2025, as casas de apostas investiram mais de R$ 1,1 bilhão em clubes da Série A, valor que caiu para cerca de R$ 1 bilhão em 2026, com menos equipes patrocinadas. Hoje, 14 clubes da elite do futebol nacional têm casas de apostas como patrocinadoras, sendo 13 delas no espaço máster das camisas.

O Lance! conversou com fontes no Fluminense e apurou que a renovação por um valor melhor, com contrato mais longo, era uma das prioridades internamente. Um dos motivos era de se recolocar nas primeiras posições em valor no Brasil. Mas a principal era de se blindar das possíveis mudanças no mercado.

