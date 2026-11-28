O Corinthians conhecerá neste sábado (28) o presidente que comandará o clube durante o triênio 2027-2029. Realizada a cada três anos, a eleição também definirá os dois vice-presidentes, além dos 200 conselheiros trienais e 50 suplentes do Conselho Deliberativo.

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A votação ocorrerá das 9h às 17h, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, sede social do clube. Cerca de quatro mil associados estão aptos a participar do pleito, que segue uma série de exigências previstas no Estatuto Social e no Regimento Eleitoral do Timão.

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Além da escolha do novo mandatário, a eleição definirá parte da composição do Conselho Deliberativo, órgão responsável por fiscalizar a gestão e participar de importantes decisões administrativas do clube.

Quem pode votar na eleição do Corinthians?

Para participar da votação, o associado precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade e cinco anos de vínculo com o clube. Também é necessário estar em dia com as mensalidades até dois meses antes do pleito, cujo prazo de regularização terminou em 28 de setembro, além de possuir identificação facial cadastrada.

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Dependentes de associados, como cônjuges e filhos, e sócios militantes, categoria que contempla atletas amadores ou competidores federados, não possuem direito a voto.

Integrantes do programa Fiel Torcedor também não poderão participar da eleição. A tentativa de reforma estatutária que previa mudanças na participação eleitoral foi barrada na Justiça em 2026.

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Como funciona a votação?

Cada associado apto a participar da eleição terá direito a dois votos: um destinado à escolha da Diretoria Executiva e outro para a composição do Conselho Deliberativo.

Na disputa pela presidência, será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. O sistema de maioria simples não prevê a realização de um segundo turno. Os dois vice-presidentes são eleitos juntamente com o mandatário.

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Já a eleição para o Conselho Deliberativo ocorre por meio de chapas fechadas, compostas por 25 integrantes cada. O associado vota no grupo completo, sem a possibilidade de escolher candidatos individualmente.

A distribuição das vagas ocorre da seguinte maneira:

1ª à 8ª chapa mais votada: elegem os 25 integrantes de cada grupo, preenchendo as 200 vagas de conselheiros titulares;

elegem os 25 integrantes de cada grupo, preenchendo as 200 vagas de conselheiros titulares; 9ª e 10ª chapas mais votadas: ocupam as 50 vagas de suplentes;

ocupam as 50 vagas de suplentes; Demais chapas: não elegem representantes.

Diferentemente de um sistema proporcional, a quantidade de vagas conquistadas por cada chapa não varia de acordo com o percentual de votos recebidos.

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Rozallah Santoro, Sérgio Janikian, José Augusto Cardoso Mendes (Zé Mendes), André Castro e Ilmar Schiavenato (Fotos: Divulgação)

Quais são as regras no dia da eleição?

Para votar, os associados deverão apresentar um documento oficial de identificação com foto. O sigilo do voto deverá ser respeitado, sendo proibido fotografar ou filmar dentro da cabine de votação.

O Regimento Eleitoral também proíbe propagandas sonoras ou de imagem no dia do pleito. Entretanto, os eleitores poderão utilizar camisas e bonés alusivos às chapas concorrentes.

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Eventuais fraudes ou descumprimentos das normas eleitorais poderão resultar em punições, como banimento, inelegibilidade ou cassação de candidatura, conforme a natureza da infração.

Confira os detalhes da eleição do Corinthians

Data: sábado, 28 de novembro de 2026;

sábado, 28 de novembro de 2026; Horário: das 9h às 17h (de Brasília);

das 9h às 17h (de Brasília); Local: Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge;

Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge; Eleitores aptos: cerca de quatro mil associados;

cerca de quatro mil associados; Mandato: triênio 2027-2029;

triênio 2027-2029; Cargos em disputa: presidente, dois vice-presidentes, 200 conselheiros titulares e 50 suplentes.

Vejas os candidatos

Chapa Presidente 1º vice-presidente 2º vice-presidente 27 - Transforma Corinthians André Castro Everton Dumbrovsky Luiz Soares dos Santos 09 - Basta Ilmar Schiavenato Susy Miranda Sanchez Ernesto Teixeira 08 - Integridade José Augusto Cardoso Mendes Marcelo Kahan Mandel Mirella Havir 01 - Todo Dia Pelo Corinthians Rozallah Santoro Joaquim Arruda José Mansur 05 - Corinthians de Verdade Sérgio Janikian Antonio Jorge Rachid Junior Simone Martins dos Anjos







