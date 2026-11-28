Dois votos e 250 vagas: entenda como funciona a eleição do Corinthians
Sócios definirão nova diretoria e composição do Conselho Deliberativo neste sábado (28)
O Corinthians conhecerá neste sábado (28) o presidente que comandará o clube durante o triênio 2027-2029. Realizada a cada três anos, a eleição também definirá os dois vice-presidentes, além dos 200 conselheiros trienais e 50 suplentes do Conselho Deliberativo.
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A votação ocorrerá das 9h às 17h, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, sede social do clube. Cerca de quatro mil associados estão aptos a participar do pleito, que segue uma série de exigências previstas no Estatuto Social e no Regimento Eleitoral do Timão.
Além da escolha do novo mandatário, a eleição definirá parte da composição do Conselho Deliberativo, órgão responsável por fiscalizar a gestão e participar de importantes decisões administrativas do clube.
Quem pode votar na eleição do Corinthians?
Para participar da votação, o associado precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade e cinco anos de vínculo com o clube. Também é necessário estar em dia com as mensalidades até dois meses antes do pleito, cujo prazo de regularização terminou em 28 de setembro, além de possuir identificação facial cadastrada.
Dependentes de associados, como cônjuges e filhos, e sócios militantes, categoria que contempla atletas amadores ou competidores federados, não possuem direito a voto.
Integrantes do programa Fiel Torcedor também não poderão participar da eleição. A tentativa de reforma estatutária que previa mudanças na participação eleitoral foi barrada na Justiça em 2026.
Como funciona a votação?
Cada associado apto a participar da eleição terá direito a dois votos: um destinado à escolha da Diretoria Executiva e outro para a composição do Conselho Deliberativo.
Na disputa pela presidência, será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. O sistema de maioria simples não prevê a realização de um segundo turno. Os dois vice-presidentes são eleitos juntamente com o mandatário.
Já a eleição para o Conselho Deliberativo ocorre por meio de chapas fechadas, compostas por 25 integrantes cada. O associado vota no grupo completo, sem a possibilidade de escolher candidatos individualmente.
A distribuição das vagas ocorre da seguinte maneira:
- 1ª à 8ª chapa mais votada: elegem os 25 integrantes de cada grupo, preenchendo as 200 vagas de conselheiros titulares;
- 9ª e 10ª chapas mais votadas: ocupam as 50 vagas de suplentes;
- Demais chapas: não elegem representantes.
Diferentemente de um sistema proporcional, a quantidade de vagas conquistadas por cada chapa não varia de acordo com o percentual de votos recebidos.
Quais são as regras no dia da eleição?
Para votar, os associados deverão apresentar um documento oficial de identificação com foto. O sigilo do voto deverá ser respeitado, sendo proibido fotografar ou filmar dentro da cabine de votação.
O Regimento Eleitoral também proíbe propagandas sonoras ou de imagem no dia do pleito. Entretanto, os eleitores poderão utilizar camisas e bonés alusivos às chapas concorrentes.
Eventuais fraudes ou descumprimentos das normas eleitorais poderão resultar em punições, como banimento, inelegibilidade ou cassação de candidatura, conforme a natureza da infração.
Confira os detalhes da eleição do Corinthians
- Data: sábado, 28 de novembro de 2026;
- Horário: das 9h às 17h (de Brasília);
- Local: Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge;
- Eleitores aptos: cerca de quatro mil associados;
- Mandato: triênio 2027-2029;
- Cargos em disputa: presidente, dois vice-presidentes, 200 conselheiros titulares e 50 suplentes.
Vejas os candidatos
|Chapa
|Presidente
|1º vice-presidente
|2º vice-presidente
27 - Transforma Corinthians
André Castro
Everton Dumbrovsky
Luiz Soares dos Santos
09 - Basta
Ilmar Schiavenato
Susy Miranda Sanchez
Ernesto Teixeira
08 - Integridade
José Augusto Cardoso Mendes
Marcelo Kahan Mandel
Mirella Havir
01 - Todo Dia Pelo Corinthians
Rozallah Santoro
Joaquim Arruda
José Mansur
05 - Corinthians de Verdade
Sérgio Janikian
Antonio Jorge Rachid Junior
Simone Martins dos Anjos
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