O Corinthians conhecerá neste sábado (28) o presidente que comandará o clube durante o triênio 2027-2029. A eleição será realizada das 9h às 17h, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, e contará com cinco candidatos na disputa pelo principal cargo da diretoria executiva.

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O pleito acontece em meio a um período de turbulência política nos bastidores do clube. Nos últimos dias, o Timão foi alvo de uma tentativa de intervenção judicial, que colocou em discussão a realização da eleição. Apesar das movimentações na Justiça, a votação foi mantida na data inicialmente prevista.

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O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) protocolou uma ação civil pública que solicita o afastamento da atual gestão e a nomeação de uma comissão interventora pelo período inicial de três meses.

Na terça-feira (24), a Justiça solicitou esclarecimentos ao Ministério Público antes de analisar o pedido de intervenção. A magistrada responsável pelo caso concedeu um prazo de 15 dias para manifestação do órgão, sem determinar alterações no calendário eleitoral.

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Rozallah Santoro, Sérgio Janikian, José Augusto Cardoso Mendes (Zé Mendes), André Castro e Ilmar Schiavenato (Fotos: Divulgação)

Quem disputa a presidência do Corinthians?

Cinco candidatos concorrem ao cargo atualmente ocupado por Osmar Stabile, que não participará da disputa. São eles, em ordem alfabética: André Castro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Cardoso Mendes (Zé Mendes), Rozallah Santoro e Sérgio Janikian.

Ao longo desta semana, o Lance! publicou uma série de entrevistas exclusivas com os cinco postulantes à presidência. Os candidatos responderam às mesmas 12 perguntas e apresentaram propostas para diferentes áreas do clube, entre elas futebol, gestão administrativa e recuperação financeira.

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O vencedor terá pela frente o desafio de conduzir uma instituição com endividamento na casa dos R$ 2,8 bilhões, além de lidar com os desdobramentos do pedido de intervenção judicial e a necessidade de recuperação esportiva do Alvinegro.

Como será a eleição do Corinthians?

Cerca de quatro mil associados estão aptos a participar do pleito. Será eleito presidente o candidato que receber o maior número de votos válidos, sem a realização de um segundo turno.

Além da escolha do novo mandatário e dos dois vice-presidentes, os sócios definirão a composição dos 200 conselheiros trienais e dos 50 suplentes do Conselho Deliberativo. Cada eleitor terá direito a um voto para a Diretoria Executiva e outro para as chapas do órgão deliberativo.

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A eleição ocorre na véspera de outro compromisso importante para o Corinthians. No domingo (29), às 18h30 (de Brasília), a equipe recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.