Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (28/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Este sábado (28) contará com uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diversas ligas e amistosos femininos de seleções. Veja quais são os jogos de hoje. Os destaques ficam para Betis x Rayo Vallecano, Manchester United x Brentford, Real Madrid x Alavés e Elche x Atlético de Madrid.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 28 de novembro de 2026):
Amistosos femininos de seleções
4h – Malawi x Albania
5h35 – Austrália x Colômbia
8h – Catalonia x Coréia do Sul
8h35 – China x Tailândia
13h30 – San Marino x Liechtenstein
14h – Espanha x Chile
Liga Árabe
9h15 – Al Hazm Rass x Al Nasr Riyadh
11h20 – Al Ittifaq x Al Hilal
14h30 – Al Ahli x Al Taawoun
La Liga
10h – Betis x Rayo Vallecano – Disney + e Prime Video
12h15 – Málaga x Athletic Bilbao – Disney + e Prime Video
14h30 – Elche x Atlético de Madrid – Disney + e Prime Video
17h – Real Madrid x Alavés – Disney + e Prime Video
Serie C1
10h30 – Giugliano x Altamura
10h30 – Pescara x Pianese
10h30 – Guidonia Montecelio 1937 x Campobasso
10h30 – Gubbio x Vado
10h30 – Novara x Alcione Milano
10h30 – AC Carpi x Lecco
13h30 – Salernitana x Monopoli
13h30 – Sorrento x Cosenza
13h30 – Lumezzane x Desenzano
13h30 – Ospitaletto x Union Brescia
13h30 – Pergolettese x Giana Erminio
Serie A TIM
11h – Frosinone x Parma
14h – Torino x Lazio
16h45 – Internazionale x Genoa
Bundesliga
11h30 – Paderborn x Schalke 04
11h30 – Mainz x Union Berlin
11h30 – Hamburgo x Bayern Munique
11h30 – Colônia x Elversberg
14h30 – Stuttgart x Eintracht Frankfurt
Premier League
12h – Manchester United x Brentford – Disney +
12h – Leeds United x Coventry City – Disney +
14h30 – Ipswich Town x Aston Villa – Disney +
Ligue 1
13h15 – Angers x Lens
16h45 – Le Havre x Strasbourg
16h45 – Le Mans x Lille
16h45 – Nice x Troyes
16h45 – Paris Saint Germain x Lorient
Copa Libertadores da América
17h – Palmeiras x Estudiantes De La Plata
20h – Fortaleza x Criciúma
Brasileirão Série A
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