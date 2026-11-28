A ESPN e o Disney+ transmitirão as partidas que definirão os dois últimos classificados para a elite do futebol brasileiro em 2027. Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam no OBA, na sexta-feira (27), às 20h, com transmissão nas duas plataformas. Já Fortaleza e Criciúma disputam a última vaga no Castelão, no sábado (28), às 20h, com exibição exclusiva do serviço de streaming.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em Goiânia, a programação da emissora terá início às 19h, com Fefux Ribeiro, Celso Ardengh, Felipe André e Melbya Rolim no Equipe F, diretamente do OBA. O quarteto será responsável pela transmissão do clássico goiano e participará do SportsCenter após a partida.

continua após a publicidade

Os dois programas também contarão com a participação de profissionais da ESPN em Montevidéu, no Uruguai, onde a emissora acompanhará a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, da Argentina, no sábado.

No YouTube da ESPN, o programa B de Bola terá João Gonzales e Matheus Raymundo diretamente do OBA, com informações sobre os bastidores da partida e a movimentação das torcidas.

continua após a publicidade

No sábado, os repórteres Raissa Martins e Eduardo Affonso estarão em Fortaleza para a cobertura do confronto no Castelão. Antonio Marcos e Matheus Raymundo serão responsáveis pela transmissão no Disney+.

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o popular OBA, será palco do confronto entre Vila Nova e Atlético-GO (Foto: Mariana Tolentino/Pera Photo Press/Folhapress)

O que cada equipe precisa para garantir o acesso à Série A?

Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, o Vila Nova precisa de um novo empate diante do Atlético-GO para garantir o acesso, por ter feito melhor campanha na competição. O adversário precisa vencer para conquistar a vaga.

continua após a publicidade

Já o Criciúma, que venceu a partida de ida por 1 a 0, precisa apenas de um empate para retornar à elite nacional. O Fortaleza, por ter feito melhor campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, garante a classificação com uma vitória simples.