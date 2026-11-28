A comemoração pelo acesso do Vila Nova à Série A do Campeonato Brasileiro teve uma homenagem, no mínimo, inusitada. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, na noite da última sexta-feira (27), pelo jogo de volta do playoff da Série B, os jogadores do clube goiano posaram para uma foto com um painel com a imagem do lateral-direito Hayner, preso na última quinta-feira pela Polícia Civil em uma operação que também envolveu o atacante David, do Vasco. Os dois são acusados de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

➡️ Relatório final de investigação tem fotos de David e Hayner com armas

A foto foi publicada pelo próprio Vila Nova nas redes sociais do clube, com a legenda "A história foi escrita. Família" e um emoji de coração. Na imagem, é possível ver jogadores, comissão técnica, dirigentes, estafe e funcionários do clube no vestiário do OBA. Duas pessoas seguram o painel com a foto de Hayner.

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Revelado pelo Rio Branco-ES, Hayner chegou ao Vila Nova no começo de 2026 e fez parte da campanha do acesso do clube goiano à Série A. Ele disputou 35 jogos na Série B, com um gol marcado e uma assistências. Foram 45 jogos com a camisa do Vila Nova em 2026.

Em nota, o Vila Nova afirmou que Hayner "reafirma sua inocência e manifesta o entendimento de que a medida possui caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento de importante decisão em sua história". O clube ainda disse que "acompanha o caso e reitera seu compromisso com a transparência e o respeito às autoridades competentes".

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Entenda a prisão de Hayner

As prisões de Hayner, do Vila Nona, e David, do Vasco, fazem parte de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo sobre uma suposta organização criminosa. O inquérito apura possíveis crimes de tráfico interestadual de drogas e armas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de possíveis ligações com o Comando Vermelho (CV).

O atacante do Vasco já havia sido alvo da Operação A Tropa, deflagrada pela polícia capixaba. Na ocasião, a Justiça determinou a entrega do passaporte do jogador e o cumprimento de medidas cautelares enquanto as investigações seguiam.

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O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador do Vila Nova.

Hayner e David aparecem em fotos com armas

O relatório final da investigação das polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo da Operação A Tropa mostrou fotos de David e Hayner exibindo armas. As imagens foram utilizadas no trâmite que resultou na prisão da dupla.

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Segundo o jornal O Globo, o relatório extraiu as imagens de um iPhone 17 Pro Max apreendido com David e de arquivos que estavam armazenados em nuvem. As imagens mostram ele com pistolas, revólveres e uma arma que parece com uma metralhadora.

Outro investigado, Hayner aparece em foto segurando um fuzil com as iniciais 'CV', sigla associada ao Comando Vermelho, organização criminosa.

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