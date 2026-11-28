Santos vota orçamento de R$ 622 milhões para 2027 com previsão de déficit
Proposta será analisada pelo Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (30) e prevê déficit de R$ 193 milhões em meio a cobranças pela divulgação das contas do 3º trimestre
O Conselho Deliberativo do Santos se reúne na próxima segunda-feira (30), a partir das 19h (de Brasília), para votar a proposta orçamentária do clube para a temporada de 2027. O encontro será realizado de forma híbrida, com participação presencial na Vila Belmiro e também por meio virtual, ocorrendo apenas 12 dias antes das eleições presidenciais marcadas para 12 de dezembro.
De acordo com o planejamento elaborado pelo Comitê de Gestão, o Peixe projeta uma arrecadação total de R$ 622 milhões para o próximo ano, valor que representa um aumento aproximado de 5% em relação ao orçamento de 2026, quando a previsão de receitas foi de R$ 592,7 milhões. Dentro desse montante, a diretoria estima obter R$ 190 milhões com negociações de jogadores, fatia que corresponde a cerca de 30,5% de toda a arrecadação esperada.
Mesmo com a expectativa de crescimento nas receitas, a proposta orçamentária aponta um déficit contábil de R$ 193 milhões para 2027. Segundo as justificativas apresentadas pelo Comitê de Gestão, o resultado negativo é impactado por despesas financeiras como: juros de empréstimos anteriores, variação cambial e atualização de parcelamentos tributários pela taxa Selic, incluindo programas como PROFUT e PERSE, além de provisões para contingências em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, e lançamentos de amortizações e depreciações. Apesar da projeção deficitária, o Conselho Fiscal recomendou, por unanimidade, a aprovação do documento.
Orçamento vai à votação sem a divulgação das contas do 3º trimestre
A convocação da reunião acontece em meio a um ambiente político movimentado nos bastidores da Vila Belmiro. O principal ponto de atrito é que a diretoria encaminhou o planejamento financeiro de 2027 para votação sem antes divulgar aos conselheiros o balancete e o relatório referentes ao terceiro trimestre de 2026.
Conselheiros de oposição divulgaram um manifesto contestando o formato adotado pela mesa do Conselho Deliberativo. O grupo aponta que não há como avaliar com precisão o orçamento do próximo ano sem conhecer a real posição financeira do clube no encerramento desta temporada. A cobrança ganha peso porque, nos dois primeiros trimestres de 2026, o déficit acumulado pelo Peixe ultrapassou R$ 170 milhões.
O que diz o Santos
A reportagem do Lance! entrou em contato com a assessoria de imprensa do Santos para solicitar um posicionamento da diretoria sobre a convocação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Caso o clube se manifeste, o texto será atualizado.
Nota da oposição
"Nota aos associados e torcedores do Santos Futebol Clube
Os conselheiros signatários da presente nota estão surpresos com a convocação para reunirem-se em sessão ordinária no próximo dia 30/11/26, onde será feita análise e votação da previsão orçamentária para o ano de 2027.
Isso porque, até o presente momento, não foram apresentadas as contas do terceiro trimestre do ano corrente, tão pouco fomos atendidos no Requerimento protocolado em 23/07/26, onde consta dentre outras solicitações, a apresentação da projeção financeira para o mês de Dezembro / 26.
Entendemos que qualquer avaliação orçamentária está prejudicada, afinal, não há como se aprovar o orçamento para o ano que vem, sem sabermos, ao certo, a real posição financeira do Clube.
Lamentamos, mais uma vez, a falta de compromisso e transparência com os associados do Santos Futebol Clube."
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