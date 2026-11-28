Botafogo pode ter recorde de público em decisão com o Bahia
Expectativa é de Nilton Santos lotado para partida deste sábado (28)
Para o último jogo no Rio de Janeiro na temporada de 2027, o Botafogo terá casa cheia e provável recorde de público no Nilton Santos no ano. O Glorioso recebe o Bahia neste sábado (28), às 21h (de Brasília), para a partida que pode definir a permanência do clube na Série A do Brasileirão a duas rodadas do fim.
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Até a noite da última sexta-feira, véspera do duelo no Nilton Santos, o Botafogo informou que mais de 30 mil ingressos já haviam sido emitidos antecipadamente. O clube entendeu o cenário de urgência e fez promoção de ingressos, no modelo "dois por um", a partir de R$ 10.
Com isso, a tendência é que seja quebrado o recorde de público da temporada. O maior registro de torcedores na casa alvinegra foi contra o Barcelona-EQU, pela terceira fase preliminar da Libertadores, quando 32.903 torcedores acompanharam a eliminação precoce do Botafogo, ainda comandado por Martín Anselmi.
Mobilizar a torcida tem sido um grande desafio para o Glorioso, que vê o segundo semestre sufocar a SAF financeira e esportivamente. As partes vivem relação conturbada, principalmente pela frustração da queda de um projeto.
Nas últimas duas campanhas pela presença da torcida em casa, o Botafogo teve sucesso em campo: triunfos por 1 a 0 contra Chapecoense e Atlético-MG. Contra o São Paulo, no empate por 1 a 1, não houve uma movimentação parecida devido à goleada anterior sofrida para o Corinthians.
O Botafogo chega na penúltima rodada do Brasileirão, somando 43 pontos, na 14ª colocação. Uma vitória garante a equipe matematicamente na elite, enquanto um tropeço deixa tudo aberto para a combinação de resultados.
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