Jogo da Série C é adiado após quase duas horas de paralisação

A partida entre Brusque e Paysandu, pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, foi adiada para este domingo (11), às 15h (de Brasília), após quase duas horas de paralisação por problemas de segurança na arquibancada visitante. O confronto, disputado neste sábado (10), na Arena Simon, em Santa Catarina, estava com vitória parcial do Papão por 1 a 0, gol de Ítalo, quando foi interrompido.

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A decisão ocorreu após uma vistoria dos órgãos de segurança pública, que reprovaram as condições da estrutura destinada aos torcedores visitantes. O jogo será retomado do ponto em que parou, com o mesmo placar e portões fechados.

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Torre utilizada na transmissão e pelo VAR apresentava movimentação

A paralisação começou aos 46 minutos do primeiro tempo, nos acréscimos. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi acionado por representantes dos órgãos de segurança presentes no estádio e pelo delegado da partida após a identificação de problemas em uma torre instalada no setor visitante.

A estrutura era utilizada por um profissional responsável pelas imagens da transmissão e pelo VAR, inclusive na operação para traçar as linhas de impedimento. Com a movimentação da torre em meio à presença dos torcedores, a arbitragem interrompeu o confronto.

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Antes mesmo do início da partida, já havia relatos de superlotação no setor, que tem capacidade para 613 pessoas. Pelo sistema de som, a organização pediu que os torcedores evitassem pular ou balançar a estrutura. Jogadores também se aproximaram da arquibancada para reforçar a orientação.

A câmera instalada na torre foi retirada para garantir a segurança do profissional responsável pelo equipamento.

Torcida é remanejada durante a paralisação

Cerca de 30 minutos após a interrupção, um novo comunicado solicitou a colaboração dos torcedores do Brusque que estavam na área descoberta do estádio. A intenção era liberar espaço para transferir parte dos visitantes e reduzir a concentração no setor.

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Uma área de aproximadamente dez metros da arquibancada destinada à torcida mandante foi disponibilizada ao Paysandu, com capacidade estimada para 150 pessoas. A Polícia Militar selecionou os torcedores que seriam transferidos, priorizando mulheres e crianças, além de um número reduzido de homens adultos.

Durante o procedimento, houve confrontos entre torcedores e forças de segurança pública. A Polícia Militar utilizou spray de pimenta diante da resistência de parte dos torcedores do Brusque à reorganização do espaço.

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Enquanto as medidas eram discutidas e executadas, alguns jogadores permaneceram no gramado para aquecer, enquanto outros voltaram aos vestiários. Representantes da CBF, da Federação Catarinense de Futebol (FCF), do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, da Polícia Militar e dos dois clubes participaram das conversas sobre a continuidade da partida. A equipe de arbitragem permaneceu no vestiário.

Jogo de Brusque e Paysandu paralizado (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF/Folhapress)

Ferroviária x Inter de Limeira também é interrompido

A partida entre Ferroviária e Inter de Limeira, válida pela mesma rodada do quadrangular da Série C, também foi paralisada. A medida buscou preservar a simultaneidade dos confrontos decisivos na disputa pelo acesso à Série B.

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Com o adiamento de Brusque x Paysandu, os dois jogos foram programados para continuar neste domingo (11), às 15h (de Brasília), com portões fechados.

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