A expulsão de Robert Renan na derrota do Vasco para o RB Bragantino gerou divergência entre a arbitragem de campo e o VAR. Na reta final da partida, o árbitro Bráulio da Silva Machado aplicou o cartão vermelho ao zagueiro cruz-maltino após uma disputa com o atacante Isidro Pitta.

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Na interpretação de Bráulio, Robert Renan cometeu uma falta e impediu uma oportunidade clara de gol, já que era o último homem da defesa vascaína. Por isso, o árbitro optou pela expulsão direta.

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A avaliação de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, responsável pelo VAR, foi diferente. Na comunicação com o árbitro de campo, ele afirmou que não houve falta no lance e recomendou uma revisão por uma possível interpretação equivocada da situação de DOGSO (impedir uma oportunidade clara de gol).

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— Bráulio! Recomendo revisão do lance por um possível não DOGSO. Não há falta! — disse Marco Aurélio.

Após receber a recomendação, Bráulio da Silva Machado foi ao monitor para rever o lance. Mesmo com a avaliação contrária do VAR, o árbitro manteve a decisão tomada em campo e confirmou a expulsão de Robert Renan.

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Vasco foi derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

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