O Serrano vive um momento de crescimento no futebol carioca. Após conquistar o acesso à Série A2 do Campeonato Carioca e garantir presença na decisão da Série B1, o clube de Petrópolis começa a colher os resultados de um projeto que tem a formação e a valorização de jogadores como pilares. Em entrevista ao Lance!, o diretor de futebol Hélio Fleischhauer explicou os bastidores do planejamento, falou sobre a estrutura de trabalho implementada nas categorias de base e destacou a estratégia para ampliar a presença do clube no mercado nacional e internacional.

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À frente do departamento de futebol, desde o início de 2025, Hélio retornou ao Serrano depois de uma passagem de quase três anos pelo Flamengo, onde trabalhou no Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) dos jogadores de projeção. A experiência no Rubro-Negro, segundo o dirigente, foi importante para implementar novos processos e aprimorar a metodologia de trabalho no clube da Região Serrana.

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O acesso à Série A2 é um dos principais resultados dessa reformulação. Depois de disputar a Série B1 em 2025 e conquistar o título da competição, o Serrano enfrentou dificuldades na segunda divisão estadual em 2026. O clube acabou rebaixado após uma punição relacionada à ausência de ambulância em uma partida, mesmo tendo apresentado a documentação da contratação do serviço e recorrido em três instâncias, incluindo o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Diante do cenário, a diretoria começou a antecipar o planejamento para a temporada seguinte. A equipe foi reformulada e conseguiu reagir na Série B1. O Serrano terminou a Taça Corcovado na primeira colocação, com 24 pontos em 11 partidas, resultado de sete vitórias, três empates e uma derrota. Na semifinal, superou o Duque de Caxias nos dois confrontos e confirmou o retorno à Série A2.

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— A gente trabalha para que o atleta possa entregar performance dentro de campo e, consequentemente, gerar lucro financeiro no futuro — explicou Hélio, ao abordar a filosofia adotada pelo clube.

Helio Fleischhauer, diretor executivo do Serrano (Foto: Reprodução)

Serrano utiliza metodologia do Flamengo e tecnologia na formação de jogadores

A passagem de Hélio Fleischhauer pelo Flamengo teve influência direta no trabalho desenvolvido atualmente no Serrano. Entre junho de 2022 e janeiro de 2025, o dirigente participou do Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) do Rubro-Negro, voltado à evolução de atletas considerados promissores para o futebol profissional.

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O projeto trabalhava quatro pilares: técnico, tático, físico e mental. Ao retornar a Petrópolis, Hélio levou parte dessa experiência para a rotina do clube, com mudanças metodológicas, contratação de profissionais e reformulação das categorias de base.

Mesmo reconhecendo a diferença de estrutura financeira entre as instituições, o dirigente defende que o Serrano consegue desenvolver um trabalho de alto nível em termos de metodologia e tecnologia.

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— Apesar de sermos um clube de menor expressão, não deixamos a desejar em relação a nenhum clube grande no que diz respeito à metodologia e ao trabalho com tecnologia — afirmou.

Um dos diferenciais citados pelo executivo é o monitoramento dos jogadores por GPS, utilizado desde as categorias iniciais até o sub-20. O clube também acompanha indicadores relacionados à recuperação e às condições físicas dos atletas, com avaliações de sono, coloração da urina e pesagem antes e depois dos treinamentos.

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Outra prática incorporada ao cotidiano é o treinamento analítico individualizado por posição. Os zagueiros trabalham movimentos específicos da função, enquanto laterais, atacantes e outros jogadores recebem atividades direcionadas às exigências de cada posição.

Para Hélio, esse modelo de desenvolvimento é uma das contribuições mais importantes da experiência adquirida no Flamengo.

Helio Fleischhauer foi coordenador na base do Flamengo (Foto: Reprodução)

Mais de 60 jogadores no Brasil e quatro na Europa

A formação de atletas também representa uma das principais possibilidades de crescimento financeiro do Serrano. Segundo Hélio, o clube possui atualmente mais de 60 jogadores espalhados por equipes brasileiras e outros quatro no futebol europeu. Os atletas estão vinculados a diferentes modelos de negociação, incluindo empréstimos e acordos com participações em contratos futuros.

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O dirigente destacou que a estratégia envolve dois caminhos: desenvolver jogadores para aproveitamento no próprio profissional e identificar oportunidades de mercado que possam gerar retorno financeiro por meio de negociações.

Um dos exemplos citados foi o de um atleta que participou de uma atividade contra o Athletic. Após a experiência, cinco jogadores permaneceram no radar do clube mineiro. Um deles, que tinha contrato profissional com o Serrano, foi emprestado com opção de compra por 18 meses. A equipe mineira exerceu a opção após seis meses, e o jogador posteriormente disputou a Série B do Campeonato Brasileiro antes de ser negociado com o Benfica, de Portugal.

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— Foi a primeira venda do Serrano Futebol Clube. Fico muito feliz em falar isso porque participei integralmente desse movimento — contou.

O clube também possui jogadores em outros mercados europeus. Hélio mencionou um atleta na Croácia, no Lokomotiva, e outro em Portugal, no Rio Ave.

Além das negociações, o dirigente ressaltou que o Serrano passou a ser procurado por clubes de maior expressão interessados em seus jogadores. O movimento também acontece no sentido contrário: atletas que deixam as categorias de base de grandes equipes procuram o clube de Petrópolis para tentar retomar o caminho rumo ao futebol profissional.

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Time do Serrano FC (Foto: Reprodução)

Base é prioridade no planejamento do Serrano

A integração entre as categorias de formação e o elenco profissional é outro ponto central do projeto. Para Hélio, o Serrano precisa funcionar como uma única estrutura, sem divisões entre os departamentos ou categorias.

A intenção é criar um ambiente em que os jogadores tenham condições de evoluir internamente e alcançar a equipe principal. O dirigente citou como exemplo a presença de seis atletas no banco de reservas durante a partida que confirmou o acesso, incluindo jogadores jovens que já fazem parte do planejamento para o futuro.

Entre os nomes destacados está o zagueiro Luan Pacheco, conhecido como Babi, nascido em 2008 e considerado uma das promessas do clube.

— O sub-11 ganhou, ganhou o Serrano. O sub-15 perdeu, perdeu o Serrano. Não perdeu a categoria, perdemos todos nós e ganhamos todos nós — explicou, ao definir a integração que pretende estabelecer entre os profissionais que trabalham no futebol do clube.

O planejamento também contempla a contratação de jogadores que passaram por categorias de base de grandes equipes, mas ainda não conseguiram se firmar no futebol profissional. Hélio citou Pedro Pedrosa, atacante de 2004, e Hugo Iglesias, emprestado pela Portuguesa e com formação nas categorias de base do Botafogo, como exemplos dessa estratégia.

A ideia é combinar a revelação de talentos próprios com a recuperação e valorização de atletas que buscam novas oportunidades.

Serrano mira crescimento no futebol nacional e negociações diretas com a Europa

O acesso à Série A2 representa mais um passo no planejamento esportivo e financeiro do Serrano. O clube entende que a presença em divisões superiores pode ampliar a visibilidade, atrair novas receitas e facilitar o contato com equipes interessadas em seus jogadores.

Hélio também revelou o desejo de realizar, em um futuro próximo, negociações diretamente com clubes estrangeiros, sem necessariamente utilizar uma equipe de maior expressão como intermediária no processo de valorização dos atletas.

— Esse é o nosso desejo. O clube entende que está dando passos largos para que isso aconteça em breve. As pessoas começam a olhar o Serrano de outra forma, realmente como um clube formador — destacou.

Além da consolidação na Série A2, o dirigente mencionou a intenção de alcançar competições de maior projeção, como a Série A do Campeonato Carioca, a Copa Rio, o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil.

Enquanto trabalha para ampliar sua presença no cenário nacional, o Serrano também tem um compromisso imediato: a disputa do título da Série B1. Depois de garantir o acesso, a equipe enfrentará o Niteroiense na decisão, com o primeiro confronto previsto para a Concha Acústica e a partida de volta em Petrópolis.

Time do Serrano FC (Foto: Reprodução)

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