Corinthians encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG; veja provável escalação
Rodrigo Garro está recuperado de lesão, mas é dúvida entre os titulares
O Corinthians encerrou, na manhã desta terça-feira (24), a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A principal novidade à disposição do técnico Clarence Seedorf é Rodrigo Garro. Recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho, sofrido durante o clássico contra o São Paulo, o argentino está liberado para voltar a atuar, mas ainda é dúvida entre os titulares. Vitinho é a outra opção para o setor.
O Corinthians também contará com os retornos do zagueiro André Ramalho e do meio-campista Matheus Pereira, que cumpriram suspensão automática na última rodada. Por outro lado, André Carrillo, pelo terceiro cartão amarelo, e Yuri Alberto, que cumprirá o segundo jogo de suspensão imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), são desfalques.
Na última atividade antes do confronto, realizada na Neo Química Arena, o elenco iniciou os trabalhos com exercícios de ativação física. No gramado, os jogadores participaram de atividades de troca de passes e posse de bola. Seedorf também comandou um treinamento tático de dez contra dez, além de trabalhos de bola parada e exercícios específicos por setor.
Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro (Vitinho); Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
Mais LANCE!
Corinthians se manifesta sobre pedido de intervenção judicial
Clube questiona momento da ação do MP e alerta para possíveis impactos
Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
Seedorf cobra coragem do Corinthians na luta contra o rebaixamento
Treinador reforça confiança no elenco e confirma disponibilidade de Garro
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
Ministério Público pede intervenção judicial no Corinthians
Medida prevê afastamento de Osmar Stabile e Armando Mendonça por três meses
Tati Silveira conquista tetracampeonato chileno e mantém invencibilidade histórica no Colo-Colo
Brasileira chega ao quarto título consecutivo como treinadora da equipe, que alcançou o pentacampeonato nacional; técnica foi especulada no Corinthians recentemente
Vitinho ganha nova função com Seedorf em meio à indefinição sobre futuro no Corinthians
Atacante deixa decisão sobre permanência para depois do Brasileirão
Eleição Corinthians: Ilmar Schiavenato defende auditoria para enfrentar crise
Candidato apresenta propostas para enfrentar a crise financeira e recuperar a credibilidade
Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento
Colorado foi derrotado por 5 a 2 no Beira-Rio e permanece no Z-4; Corinthians, Botafogo, Grêmio e Mirassol também estão envolvidos na disputa pela permanência
Chances de rebaixamento atualizadas; veja situação de Inter, Corinthians e Grêmio
UFMG atualizou as chances matemáticas mesmo com a rodada em andamento
Presidente do Cuiabá chama Santos e Corinthians de 'maiores caloteiros do Brasil'
Cristiano Dresch cobra punições esportivas mais rigorosas por dívidas dos clubes com o Cuiabá e defende perda de pontos e até rebaixamento para equipes inadimplentes
Escalação: Corinthians pode ter novidade contra o Atlético-MG
Seedorf avalia opções para confronto decisivo pelo Brasileirão
Vitinho descarta torcer por rivais e manda recado sobre o Corinthians no Brasileirão
Atacante prioriza resultados do Timão e minimiza influência dos adversários
Tchoca admite temporada abaixo no Corinthians, mas destaca Seedorf: 'Confiança'
Zagueiro valoriza trabalho do treinador e busca mais oportunidades
Decisões: Corinthians tem semana de eleição e luta contra queda
Timão terá dois confrontos importantes pelo Brasileirão e escolha do novo presidente
Eleição Corinthians: André Castro aposta na base e projeta CT 'blindado'
Candidato apresenta propostas para as categorias de formação e o futebol do clube
Segunda-feira de nervos à flor da pele no Brasileirão
Com briga contra a degola e por Libertadores, mais três jogos agitam a rodada
Palmeiras vence Corinthians de virada e abre vantagem na final do Paulistão Sub-20
Equipe Alviverde faz 3 a 1 e fica mais perto do título estadual