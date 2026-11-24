O Corinthians encerrou, na manhã desta terça-feira (24), a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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A principal novidade à disposição do técnico Clarence Seedorf é Rodrigo Garro. Recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho, sofrido durante o clássico contra o São Paulo, o argentino está liberado para voltar a atuar, mas ainda é dúvida entre os titulares. Vitinho é a outra opção para o setor.

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O Corinthians também contará com os retornos do zagueiro André Ramalho e do meio-campista Matheus Pereira, que cumpriram suspensão automática na última rodada. Por outro lado, André Carrillo, pelo terceiro cartão amarelo, e Yuri Alberto, que cumprirá o segundo jogo de suspensão imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), são desfalques.

Na última atividade antes do confronto, realizada na Neo Química Arena, o elenco iniciou os trabalhos com exercícios de ativação física. No gramado, os jogadores participaram de atividades de troca de passes e posse de bola. Seedorf também comandou um treinamento tático de dez contra dez, além de trabalhos de bola parada e exercícios específicos por setor.

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Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro (Vitinho); Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay

Rodrigo Garro pode ser uma das novidades do Corinthians contra o Atlético-MG (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão